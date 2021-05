Centro diurno Altomare, riprendono le attività di ballo e i laboratori artigianali

Dopo il periodo di chiusura del mese di febbraio, che si è reso necessario a seguito dell’aggravarsi della situazione della diffusione del Covid-19 nel territorio, continua la progressiva ripresa dei servizi e delle attività al Centro Socio-Educativo ‘Altomare’.

Attivo da oltre venticinque anni nel territorio di San Giustino, il Centro rappresenta una risposta consolidata e un punto di riferimento nel panorama della rete dei servizi territoriali rivolti agli adulti con disabilità, permettendo di svolgere agli utenti all’interno attività.



“Tra febbraio e marzo – spiega l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di San Giustino, Andrea Guerrieri – si sono interrotte le routine e i percorsi educativi a causa della sospensione dei servizi, delle attività e dei laboratori presso il centro diurno. Una situazione questa, che ha enormemente gravato sulle persone con disabilità e le loro famiglie. Per questo è stato concordato con la Cooperativa ASAD, che gestisce il servizio all’interno del centro, la rimodulazione complessiva dell’offerta cercando di riproporre quelle attività che coinvolgessero la sfera emotivo-relazionale degli utenti come ad esempio ballo di gruppo.

È stata una bellissima sensazione rivedere le facce sorridenti e la felicità degli utenti che ballavano a ritmo di musica. Un ringraziamento particolare va a Daniela, Matteo e Silvia della Birimbo Dance Accademy per l’attività che portano avanti all’interno del servizio”.

Oltre ai balli di gruppo presso il centro sono ripresi anche i laboratori artigianali per la realizzazione di piccoli manufatti, come bomboniere e oggettistica da cerimonia.

