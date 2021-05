Anche quest’anno il Liceo Statale “Plinio il Giovane” aderisce alla Notte Nazionale del Liceo Classico che si celebrerà venerdì 28 maggio, evento ormai diventato un appuntamento fisso del panorama scolastico nazionale. Nata da un’idea del Liceo “Gulli e Pennisi” di Acireale, la Notte Nazionale è stata esportata in tutta Italia e conta ormai centinaia di adesioni delle scuole che quest’anno si animeranno per una pomeriggio, non per una notte a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, con eventi culturali di ogni tipo: letture di classici e moderni, rappresentazioni teatrali, conferenze, esecuzioni musicali.

Ovviamente il format è leggermente cambiato proprio per questioni epidemiologiche, ma la voglia di aprire la scuola al mondo rimane intatta. Quindi i protagonisti, cioè i ragazzi, presenteranno dal vivo alcune delle loro performances sui canali social o sulla piattaforma Google Meet mentre altri saranno fruibili sui social, in primis la pagina Facebook (https://www.facebook.com/LiceoPlinioIlGiovaneCittaDiCastello) o Instagram (liceoplinioilgiovanecdc) , o su collegamenti sulla piattaforma Google Meet (l’indirizzo per i collegamenti meet è il seguente: meet.google.com/iyi-hczg-qeg da cui sarà possibile seguire l’intervista ed alcune esibizioni musicali).

La Notte Nazionale inizierà alle ore 16 col video di apertura e si chiuderà alle ore 20 con la lettura in lingua greca ed italiana da parte di Marta Zangarelli del 5BC e di Youssra Allag del 5AC del brano finale “Museo, Ero e Leandro” ma non mancheranno tributi a Baudelaire nel bicentenario della nascita e a Franco Battiato, musicista, cantautore e poeta del nostro tempo, recentemente scomparso.

Di seguito gli eventi organizzati col loro orario di inizio.

Ore 16: sulla pagina Facebook del liceo, Video nazionale di apertura della Notte

Ore 16.20: saluti della DS, prof. Eva Bambagiotti, e delle autorità

Ore 16.30: collegamento meet: Alessandro Bellani (piano) esegue Great balls of fire (Jerry Lee Lewis)

Ore 16.35: intervista a Giulio Pasqui dalla Biblioteca di Città di Castello

Ore 16.50: Alessandro Bellani esegue Non stop Boogie (David Bruce), Megalovania (Toby Fox) e Fairy Tail Theme (Taylor Davis)

Ore 17. 00: Bicentenario dalla nascita di C. Baudelaire (1821-2021): Francesco Ottaviano e Youssra Allag leggono Élévation e L’homme et la mer; alla chitarra Arianna Ghiddi

Ore 17. 15: Federica Belli e Emanuele Boldrini Canon in D (Johann Pachelbel)

Dalle 17. 30 fino alle 19: saranno caricati sulla pagina Facebook e Instagram i video realizzati da alcune classi:

“Il risveglio nel parco” 4asa

“Un’intervista…divina” 1ac

“Ulisse-Plinio edition: la familia romana” 1bc

“Le pandemie, un male di ogni tempo” 4ac

“Plinio, patrono di Tiferno” 5ac

“I demoni dell’ Inferno dantesco” 3cs

“The latest news from Rome: Lucretia’s suicide and Rome’s destiny” 2ac

“Plauto e Terenzio: un confronto non proprio classico” 3bc e 3asa

Ore 19: collegamento meet: Francesco Urbanelli esegue Minuetto della Suite inglese n. 6 (J. S. Bach) e Primo movimento della Sonata (Haydn)

Diretta Facebook: Matilde Bianchini esegue Bound to you (Cristina Aguilera) e La cura (F. Battiato), Youssra Allag e Arianna Ghiddi eseguono Redemption song (B. Marley) e E ti vengo a cercare (F. Battiato)

Ore 20: chiusura con lettura del brano finale “Museo, Ero e Leandro”

L’indirizzo per i collegamenti meet è il seguente: meet.google.com/iyi-hczg-qeg da cui sarà possibile seguire l’intervista ed alcune esibizioni musicali.

