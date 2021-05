Verso le elezioni a Sansepolcro: Azione “la nostra città deve tornare al centro della politica regionale, lavoreremo per questo”

Il Borgo ha sempre dimostrato resilienza e tenacia nel ripartire dopo crisi economiche

o calamità naturali. Oggi, ancora quella che si sta dimostrando come la più disastrosa

delle pandemie e uno dei più disastrosi eventi sanitari e socio economici degli ultimi

due secoli, sarà fondamentale rinnovare il temperamento della nostra comunità. Una

comunità che si è sempre rinsaldata sui principi di solidarietà, responsabilità civile e

spirito di collaborazione: dimostreremo ancora una volta che prendersi cura delle

persone e del bene comune è ciò che sappiamo e vogliamo fare.

Grazie a un costante dialogo con i “Borghesi” e alla conoscenza che abbiamo della

città e della Valtiberina, come Azione, il partito fondato da Carlo Calenda, stiamo

delineando le misure necessarie per rilanciare Sansepolcro, nel breve e nel lungo

termine.



La città è stata immobile per troppo tempo, non solo negli ultimi cinque anni, è

arrivato il momento di risolvere insieme alcune questioni urgenti, ma è

altrettanto necessario guardare lontano, avviando un piano d’investimenti

all’altezza delle aspettative dei nostri concittadini, delle famiglie, delle imprese, delle

organizzazioni, rivalutando il sistema tariffario dei servizi, investendo nel settore

sanitario e sociale, ridisegnando il rapporto tra ambiente e produttività grazie

all’utilizzo delle tecnologie, innovando il sistema della formazione.

Il cuore del programma elettorale che Azione vorrà costruire con la coalizione e

insieme al candidato sindaco che sosterremo, sarà incentrato sul consolidamento del

rapporto con il territorio della Valtiberina ma anche nello sviluppo di una maggiore

integrazione con i maggiori centri a noi più vicini, come Arezzo, Siena e Firenze. Per

raggiungere obiettivi ambiziosi è determinante selezionare attentamente le

persone che governeranno Sansepolcro nei prossimi cinque anni, ma con uno

sguardo anche oltre, ed è per questo che lavoreremo per costruire una coalizione

elettorale e di governo ampia, plurale, riformista e allo stesso tempo unitaria, in cui

tutti si sentano protagonisti, in cui si possano superare anche gli steccati ideologici,

aperta alle espressioni civiche, ai bisogni, ai talenti presenti nella città, ai tanti e alle

tante che amano la nostra comunità.



Le nostre priorità sono lavoro, rispetto per l’ambiente, innovazione, servizi

pubblici più efficienti, reti virtuose tra imprese e cittadini, dialogo attivo con le

associazioni, sviluppo di politiche di genere e d’integrazione.

Per affrontare queste sfide, terremo sempre presenti i nostri valori, che si

ispirano al Liberalismo Sociale, al Riformismo e al Popolarismo di Don Sturzo e

agiremo nel rispetto delle basi gettate dai padri fondatori della nostra

Repubblica.

Questi sono i tratti essenziali che contraddistinguono la nostra identità, un’identità che

è patrimonio da consolidare, ma anche da rinnovare. Per questo motivo intendiamo

investire su politiche che promuovano lo sviluppo di una comunità che deve tornare ad

essere giovane, innovativa e produttiva, con l’obiettivo di fare di Sansepolcro una città

dei giovani e per i giovani, che possano prendersi cura dei meno giovani e anche di

chi è in difficoltà. Sansepolcro deve riaffermare il proprio ruolo centrale a livello

della Valtiberina, avere visibilità in Regione Toscana, costruendo e mantenendo

un dialogo produttivo ed efficace. Per fare questo deve essere in grado di andare 3

oltre, cambiando i paradigmi adottati sin ora e migliorando soprattutto la propria

attrattività.

Vogliamo “innalzare” Sansepolcro al pari delle città toscane che si distinguono per

una migliore qualità della vita e per un’offerta turistica superiore alla nostra, pur non

avendo nulla in più di noi. L’intento è quello di farla diventare una città inclusiva,

capace di offrire a tutti, soprattutto ai giovani, ma anche alle famiglie, alle donne e alle

categorie più deboli, un sistema integrato e moderno in grado di “governare” le sfide

su cui ci “giocheremo” il futuro:

Salute, scuola, lavoro, ambiente, innovazione, sicurezza sociale, cultura e

turismo per ridare nuova vita al centro storico.

I fondi in arrivo dal Recovery Plan (PNRR) avranno bisogno di un’amministrazione

capace, competente, pragmatica, in grado di gestire, amministrare e “curare” il

nostro grande patrimonio artistico, culturale, economico e sociale.

Noi siamo pronti a fare la nostra parte, con serietà, senso civico e con l’orgoglio di

appartenere a una comunità che merita l’impegno di noi tutti

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati