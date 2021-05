Pietralunga: Solidarietà alimentare, prorogata la scadenza delle domande per i buoni spesa

C’è ancora tempo per richiedere i buoni spesa al Comune di Pietralunga. E’ stata infatti prorogata al 3 giugno la scadenza di presentazione delle domande per l’avviso pubblico rivolto ad individui e nuclei familiari in particolare condizioni di disagio economico, in conseguenza degli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

I buoni spesa, utili per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, sono spendibili negli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa e inseriti nell’apposito elenco predisposto dall’amministrazione comunale.

Questa misura di solidarietà è rivolta ai soggetti e ai nuclei familiari che hanno subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza della cessazione obbligatoria dell’attività produttiva di ogni genere, in base ai DPCM ed alle altre disposizioni contro il coronavirus. Possono, inoltre, fare domanda i nuclei familiari residenti nel territorio che hanno vissuto una perdita di entrate reddituali a seguito del licenziamento per chiusura o limitazione delle attività di uno dei componenti; quelli che si trovano in stato di bisogno a causa del contagio da Covid-19, subito dal componente percettore del reddito familiare, e, infine, i nuclei familiari in stato di bisogno perché privi di reddito da lavoro e di altre forme di sostentamento.

Nell’avviso non sono compresi coloro che sono stati beneficiari di buoni spesa nel precedente turno di dicembre 2020.

Tutte le informazioni e la modulistica sono disponibili sul sito internet del Comune https://www.pietralunga.it/…/618-riapertura-avviso.

