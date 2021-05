InsiemePerLaPalestina: l’adesione di Tamat alla raccolta fondi delle ONG Italiane. Doniamo ora!

Anche Tamat aderisce a #InsiemePerLaPalestina, la raccolta fondi promossa dalla Piattaforma delle ONG Italiane in Mediterraneo e Medio Oriente e sostenuta da AOI (Associazione delle Organizzazioni Italiane di cooperazione e solidarietà internazionale) attraverso le sue Ong.

Aderiamo perché in questa drammatica situazione ad essere colpita è la popolazione civile. La stessa con la quale abbiamo lavorato e lavoriamo da sempre anche in Umbria per favorire la pace.

A Gaza manca tutto: sangue, medicine, acqua potabile, cibo, generi di prima necessità e luoghi sicuri dove rifugiarsi. Mancano anche strumenti essenziali per le indagini necessarie per assicurarsi che le prove dei crimini di guerra commessi in questi giorni vengano raccolte e tenute al sicuro al fine di essere usate dalla Corte Penale Internazionale.

Doniamo ora, ogni contributo è essenziale in questo momento per rispondere all’emergenza.

Il link per donare #InsiemePerLaPalestina.

