Esclusivo: Giovanni Tricca (PRI Sansepolcro) “al lavoro per costruire il centro e per ridare voce all’area dei moderati, vera maggioranza di questo paese”

“Il nostro è un cantiere aperto nessun veto, ma un unico obbiettivo, ricostruire l’area moderata, vera maggioranza di questo paese. Siamo difronte ad un bivio, servono scelte concrete, programmi realizzabili, e sopratutto abbiamo un’obbligo, riaprire un dialogo costante con l’Altotevere Umbro, dobbiamo impegnarci per creare sinergie su ambiente, turismo, cultura. Il nostro è un territorio con interessi comuni, che vanno bel oltre i confini regionali, chi nega questo non conosce la storia del nostro territorio. Su chi farà parte di questo progetto abbiamo dato già indicazioni importanti, ma siamo aperti al dialogo anche con forze politiche, che per storia, si sono sempre collocate in un area di centro destra, mi riferisco a Forza Italia, a movimenti civici, come i Democratici per cambiare, che ho avuto modo di apprezzare, per quanto prodotto, nel corso degli ultimo dieci anni”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati