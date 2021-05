Covid-19 a Città di Castello Bacchetta: “Ieri dieci guariti e un nuovo positivo, forbice ampia che consolida un trend favorevole”

“Ieri a Città di Castello abbiamo avuto dieci persone guarite e un nuovo positivo al Covid-19”. Lo rende noto il sindaco Luciano Bacchetta, “prendendo atto di una forbice molto ampia tra guarigioni e casi di contagio che dà continuità a un trend consolidato, grazie al quale si è abbassato decisamente il numero dei tifernati attualmente positivi”. “In una fase favorevole come quella che stiamo attraversando da settimane, a Città di Castello come in Umbria e nel resto della Penisola, dobbiamo però mandare ancora un doveroso messaggio di cautela, invitando a non abbassare la guardia e a continuare a rispettare tutte le prescrizioni, perché il virus circola ancora ed è imprevedibile”, puntualizza il primo cittadino.

“Le importanti riaperture di questo periodo, frutto di una situazione finalmente confortante che prospetta per l’Umbria un imminente passaggio in zona bianca grazie al combinato disposto della minore incidenza dei contagi e dell’estensione della vaccinazione nella popolazione residente, ci portano finalmente verso un indispensabile ritorno alla normalità, che è fondamentale per la ripresa di interi settori della nostra comunità, dall’economia, alla cultura, allo sport”, sottolinea Bacchetta. “Tuttavia – prosegue il sindaco – dobbiamo essere consapevoli che finché la campagna vaccinale non avrà coperto in maniera più consistente fasce d’età per le quali è appena partita, è giusto mantenere un atteggiamento responsabile”.

