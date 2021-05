Baglioni (Lega): “L’unico nemico dal quale difendere Città di Castello è il Pd, e lo stiamo facendo”

“L‘intervento dell’Onorevole Riccardo Augusto Marchetti, ha messo a tacere le polemiche sul mancato spot promozionale della Regione Umbria con immagini di Città di Castello, che uscirà il 30 maggio – esordisce il Segretario della Lega di Città di Castello e Caporuppo Lega in Consiglio Comunale, Giorgio Baglioni – evidentemente però il PD non riesce a investire il proprio tempo in nient’altro se non criticare, anche quando questo significa coprirsi di ridicolo riaccendendo una polemica già spenta con i fatti.

Non si preoccupi il Segretario cittadino del PD Mariangeli, – attacca Baglioni – Città di Castello ha un solo nemico dal quale deve essere difesa, e non è certo la Giunta Regionale, quanto piuttosto il suo stesso partito. Come Lega siamo già al lavoro per costruire un progetto concreto che metta al centro i tifernati, – conclude Baglioni – le amministrative sono alle porte e l’incubo della nostra città sta per finire”.

