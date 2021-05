Verso le elezioni: PRI Sansepolcro “vogliamo contribuire e lavorare ad un progetto di rilancio del Valtiberina. Pronti al confronto con le forze riformiste, socialiste e cattoliche della nostra città “

In vista delle prossime elezioni amministrative il PRI di Sansepolcro è disposto e intenzionato a lavorare per contribuire ad una proposta di rilancio della città e della Valtiberina, a condividere un comune impegno politico e amministrativo che coinvolga un’ampia area di Centro in grado di rappresentare le tante istanze liberaldemocratiche presenti nel territorio e facenti parte della cultura politica delle nostre genti.

L’obbiettivo è quello di affrontare in maniera concreta e realistica le tante progettualità necessarie per un rilancio del nostro comune e dell’intera vallata.

Conveniamo altresì che tale iniziativa possa essere inclusiva nei confronti di forze riformiste, socialiste e cattoliche, aperte a condividere un impegno comune con realtà politiche che abbiano le stesse peculiarità di realistica progettualità e concretezza amministrativa.

Noi siamo convinti che sul tavolo dei prossimi amministratori cittadini debbano esserci questi temi:

Valorizzazione e riqualificazione urbana e culturale del centro storico, del commercio e dell’artigianato (anche) con agevolazioni; Recupero e riqualificazione delle zone industriali; Pianificazione strutturale comprensoriale allargata al problema Montedoglio e alla sua valorizzazione; Analisi problemi idrogeologici e ambientali; Rigenerazione urbana delle aree degradate della città e riqualificazione di tutto il patrimonio edilizio esistente, alla luce anche delle provvidenze previste dalla legislazione vigente. Agricoltura da valorizzare secondo criteri di qualità territoriale. Completamento del piano irriguo; Revisione dell’Unione dei Comuni, Ente di secondo livello, che deve riconquistare un’unità di intenti e tornare ad essere un punto di riferimento per la gestione demaniale, i servizi pubblici come “voce unica della Valtiberina Toscana”; Valorizzazione dei vari segmenti del turismo: sportivo, ambientale, artistico, spirituale e enogastronomico; Percorso fluviale sul Tevere, ricongiungimento del tracciato umbro fino alla diga di Montedoglio e valorizzazione naturalistica di tutto il bacino del Tevere; un assessorato in grado di agire in sinergia anche con realtà confinanti per meglio sviluppare proposte di qualità; Omogeneizzazione dell’offerta complessiva museale e culturale in grado di narrare e rappresentare l’unicità del territorio, la riqualificazione della Fondazione Piero della Francesca e la destinazione del luogo a punto di riferimento per convegni, mostre, attività e rappresentazioni scientifiche, culturali e artistiche Potenziamento e sviluppo delle infrastrutture di trasporto, comunicazione e digitalizzazione del territorio e gestione pubblica dei servizi al cittadino anche alla luce del Referendum sull’utilizzo dell’acqua; Coordinamento e regia del Comune nei confronti dell’associazionismo così presente nella Città e su tutto il territorio; Sostegno e valorizzazione del volontariato locale che tanto ha contribuito, in questo periodo, a dare risposte ai problemi sociali; Rapporto diretto con la Regione Toscana e i vari Ministeri per il sostegno alle iniziative progettuali a breve, medio e lungo termine, attraverso la creazione di una struttura dedicata esclusivamente a progettualità, bandi, reperimento fondi regionali, nazionali ed europei, con personale addetto a queste mansioni. Particolare attenzione alle iniziative rivolte ai più giovani (rilancio di un Informagiovani che così com’è serve a poco e niente, organizzazione di eventi a loro destinati, possibilità di individuare una struttura che funga da punto di aggregazione per loro manifestazioni e/o iniziative), e ai più anziani (Informanziani, anche qui iniziative rivolte alla terza età). Lavoro e formazione.

Auspichiamo e confidiamo sul fatto che la città voglia dibattere e concentrarsi su tematiche concrete che possano rilanciare il futuro amministrativo della nostra realtà.

Il PRI di Sansepolcro

