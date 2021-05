Un successo, la 7 edizione del Trofeo Postural al Golf Club Caldese di Città di Castello

Il 7° Trofeo Postural ha visto, al Golf Club Caldese di Città di Castello, una larga partecipazione di golfisti che si sono cimentati sulle difficili e tecniche buche del Club tifernate. Alla fine Oliviero Giusti, di Arezzo, ha dovuto abbandonare la vetta della classifica dopo 4 gare, ma ecco il piazzamento finale dei 30 partecipanti.



Al primo posto, nella sfida Stableford, Lorenzo Gavagni con 40 punti, quindi a seguire, 2° Bianconi Cesare 34, 3° Ricciarelli Fabrizio 34, 4° Marcelli Diego 34, 5° Togni Daniele 33, 6° Rossi Marco 32, 7° Trevinati Romano 31, 8° Giusti Oliviero 31, 9° Magalotti Giuliano 31, 10° Fiorelli Luca 28. Seguono poi tutti gli altri partecipanti. Il premio per il primo lordo è andato a Valcelli Franco con 24 punti, mentre il nearest to the pin è stato ad appannaggio di Giusti Oliviero.

Dopo quattro incontri, la classifica del Trofeo Caldese è guidata dall’anghiarese Cesare Bianconi, mentre al secondo posto c’è l’aretino Oliviero Giusti al terzo il biturgense Gavagni Lorenzo, al quarto abbiamo il primo degli umbri, Tommaso Guazzolini. Alla fine della bella giornata Enzo Bartolucci, sponsor della gara, ha voluto premiare dal primo… all’ultimo i partecipanti per poi offrire un ricco aperitivo.



Franco Valcelli, Alessandro Alunno e il Maestro professionista Giovanni Losso, seguono poi la “Scuola Giovani” di Caldese che già vede numerosi partecipanti che tra qualche settimana saranno pronti per i primi confronti. Le lezioni sono fornite anche a chi ha più confidenza con il golf, ma naturalmente a chi si volesse avvicinare a questo bellissimo sport. Il campo da gioco di Caldese, nei pressi di Lerchi di Città di Castello fornisce anche un interessante ristorante, “Borgo dei Sapori” attiguo alle 9 buche del Circolo, che propone il pranzo del golfista. Per quanto riguarda le iscrizioni le varie informazioni, gli appuntamenti per questo 2021 ci si piò rivolgere direttamente allo 075-8510197.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati