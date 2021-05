Lions Club Città di Castello Host, solidarietà senza soste, nonostante la pandemia

L’attività del Lions Club Città di Castello Host non ha mai avuto una battuta di arresto.

Nonostante il periodo pandemico il Lions Club Città di Castello Host ha continuato la propria attività di intervento nel territorio, con aiuti mirati e concreti. L’associazione, guidata dal Presidente Marcello Fortuna, ha messo in atto altri interventi significativi ponendo in essere un percorso di aiuto costante sia alla struttura Ospedaliera Tifernate sia ad alcune famiglie in difficoltà. Sono stati messi in atto interventi mirati al reparto Covid dell’Ospedale Tifernate, non solo attraverso la fornitura di beni di prima necessità ai pazienti che in condizioni normali sarebbero stati forniti dalle rispettive famiglie, ma in particolare è stata donata una libreria fornita di libri e collocata proprio nel reparto riservato ai pazienti Covid. L’iniziativa è stata molto apprezzata soprattutto da questi che a causa della lontananza dai propri cari vivono in completo isolamento. Un libro permette loro di sentirsi meno soli, più a casa e meno in ospedale. L’iniziativa ha avuto un riscontro molto positivo ed il Lions Club Città di Castello Host sta lavorando per estenderla anche ad altri reparti.

E’ stato, inoltre, siglata una convenzione con il banco alimentare grazie alla quale il Lions Club Città di Castello Host sta provvedendo e provvederà a consegnare per ben 5 mesi a 79 realtà familiari dell’Alta valle del Tevere individuate nei comuni di Città di Castello, San Giustino, Monte Santa Maria Tiberina e Citerna alcuni pacchi contenenti generi di prima necessità. La situazione pandemica, a causa del calo dei posti di lavoro per la chiusura di tante aziende, ha creato una nuova tipologia di povertà ed il Lions Club Città di Castello Host, già punto di riferimento per le istituzioni e per i cittadini, si sta impegnando a soddisfare le necessità più urgenti in favore di famiglie in difficoltà.

