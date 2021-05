Interrogazione di Andrea Lignani Marchesani (Fratelli d’Italia) sull’installazione dei nuovi contenitori per la raccolta differenziata nel centro storico

L’installazione dei nuovi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti nel centro storico ha motivato la presentazione di una interrogazione con cui il capogruppo di Fratelli d’Italia Andrea Lignani Marchesani segnala la problematica che riguarderebbe il fissaggio dei sacchetti per il conferimento dei materiali e chiede di conoscere le caratteristiche dell’investimento.

“Sono stati recentemente istallati nuovi contenitori per rifiuti da passeggio nel centro storico tifernate in sostituzione di vecchi cestini ormai logori e fatiscenti, con postazioni caratterizzate da differenti piccoli contenitori tesi a differenziare la raccolta, mentre altre hanno mantenuto un’unica tipologia di rifiuti non recuperabili”, sottolinea l’esponente della minoranza, nel richiamare l’attenzione sul fatto che “detti contenitori, certamente di gradevole impatto estetico, presentano problemi nel fissaggio dei sacchetti da posizionare all’interno degli stessi per la raccolta del rifiuto non essendoci buchi esterni per legare i sacchetti medesimi come nei precedenti e sostituiti”.

“Detto inconveniente – spiega Lignani Marchesani – ha creato difficoltà sia agli operatori che ai cittadini, con rifiuti caduti all’esterno o all’interno, ma al di fuori del sacchetto, con conseguenti problemi in termini di igiene urbana e personale per gli utenti”. Il capogruppo di Fratelli d’Italia chiede pertanto al sindaco Luciano Bacchetta “come ovviare a detta problematica”, esprimendo l’interesse a sapere “su quali parti del territorio comunale è previsto il rinnovo dei cestini porta rifiuti, a quanto ammonta la percentuale di postazioni con rifiuto differenziato rispetto alla totalità delle postazioni e l’ammontare del costo dell’investimento”.

