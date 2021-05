Installazione nuovi contenitori per la raccolta differenziata centro storico: Letizia Guerri (Pd) “Lignani distratto dalle prossime elezioni, sarebbe utile che si informasse, prima di sentenziare”

“Ringrazio il Consigliere Lignani Marchesani che ormai in rampa di lancio elettorale solleva tuttavia tematiche già affrontate ampiamente dal Pd un anno fa e in Consiglio Comunale nel Dicembre 2020, a cui l’Amministrazine Comunale ha dato prima risposta e poi seguito nei fatti.

Stupisce leggere la nota stampa odierna relativa all’interrogazione del Consigliere Fdi sull’installazione dei nuovi contenitori per la raccolta differenziata nel centro storico in cui il consigliere forzista chiede “su quali parti del territorio comunale è previsto il rinnovo dei cestini porta rifiuti, a quanto ammonta la percentuale di postazioni con rifiuto differenziato rispetto alla totalità delle postazioni e l’ammontare del costo dell’investimento”. Evidentemente il Consigliere Lignani o è poco attento a quanto accade in Consiglio Comunale o solleva polemiche fini a se stesse e poco utili ai cittadini.

Risale infatti al Consiglio Comunale del 28 Dicembre la discussione della mia interrogazione (depositata nel Maggio 2020) circa l’installazione di postazioni stradali di raccolta differenziata. In quella sede era arrivata chiara la risposta dell’Assessore all’Ambiente Massetti che in ottica di una sempre maggiore tutela ambientale perseguita dall’Amministrazione Comunale annunciava che a fronte di 65 mila euro di risorse complessive messe a disposizione da Auri e Sogepu (56 da Auri la restante parte da Sogepu) sulle tematica, si era proceduto all’acquisto di 180 cestini per l’arredo urbano, di cui una parte specifici per i centri storici e per i parchi all’esterno della città ,ed altri 30 contenitori per le cicche di sigarette così incentivare i cittadini fumatori a posizionarle nel compositore apposito.

Ringraziando l’Amministrazione Comunale e Sogepu per aver dato seguito all’istanza presentata e a quanto annunciato in sede consiliare, attraverso l’installazione delle postazioni di raccolta utili e visibili da tutti i cittadini, l’invito è quello di seguire attentamente quanto accade in consiglio comunale anche se non riportato nei vari resoconti”.

