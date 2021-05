Covid-19 a Città di Castello Secondi: “ieri due guariti e nessun nuovo positivo. Le riaperture delle attività sono fondamentali per la ripresa economica e il ritorno alla normalità, con la speranza che l’estate sia l’ultima stagione segnata dalla pandemia”.

“Nella giornata di ieri a Città di Castello abbiamo avuto due persone guarite e nessun nuovo positivo”. A comunicarlo è il vice sindaco Luca Secondi, sottolineando “la stabilità dell’andamento della pandemia nel nostro territorio comunale, in linea con la tendenza nazionale che registra un costante calo dei contagi”.

“La campagna di vaccinazione è certamente un fattore determinante dell’attuale situazione ed è per questo che l’auspicio continua ad essere che possa procedere in modo rapido”, osserva il vice sindaco, ribadendo “la sollecitazione ai soggetti preposti ad accelerare le operazioni e favorire la possibilità per i tifernati di sottoporsi alla somministrazione dei sieri nel proprio territorio, anziché in luoghi lontani, considerando che in Alta Valle del Tevere ci sono tre punti vaccinali”.

“Ieri ci sono state ulteriori riaperture che hanno riguardato in particolare il mondo sportivo: sono un segnale importante sia nell’ottica della ripresa economica, che del ritorno alla normalità della nostra comunità”, evidenzia Secondi, formulando “l’augurio che tutte le attività possano tornare a pieno regime nel più breve tempo possibile e che l’estate sia l’ultima stagione segnata dalla pandemia”.

