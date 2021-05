Play-off serie B2/F: Autostop Trestina, finisce l’avventura, ma stagione da incorniciare

Si ferma in gara2 della semifinale play-off il sogno dell’Autostop Trestina di conquistarsi la finale per la promozione in serie B1: ancora una volta è fatale il tie-break alle bianconere, contro la squadra della De MITRI Porto Sant’Elpidio, che raggiunge meritatamente Forlì nella finalissima.

Dopo un ottimo primo set (25-16), l’Autostop subisce il “doppio” ritorno delle avversarie che vincono a fatica il secondo parziale (25-27) e più agevolmente il terzo (12-25); Trestina non ci sta e trova il tie-break chiudendo agevolmente il quarto set (25-16) ma nel quinto ha la meglio la De Mitri Porto S.E., che con una stratosferica prova di Benazzi, chiude set e partita (13-15).



Comunque un bellissimo campionato quello delle trestinesi, terminato al primo posto in coabitazione con la Pallavolo Forlì (seconda solo per differenza set) e play-off giocati alla grande (la squalifica di Capitan Tarducci proprio nella gara più importante della stagione è ancora da digerire….). Una stagione difficile iniziata in ritardo, con tanti dubbi, partenze annunciate poi rimandate, pubblico assente (e che assenza quella dei tifosi bianconeri!!!) ma una stagione vissuta con coraggio e determinazione, nonostante gli infortuni e le tante difficoltà incontrate.



Ma quella di Trestina è una realtà che sotto ogni aspetto ha dimostrato di poter competere con tutti, sia sotto il punto di vista organizzativo ma anche tecnico e gestionale: una società che può solo crescere e che già sta lavorando per la prossima stagione.

Quindi è doveroso ringraziare tutti: staff societario, allenatori, dirigenza, tifosi, amministrazione comunale, sponsor.. ma soprattutto loro: le atlete dell’Autostop Trestina che in questo debutto nel campionato di serie B2 hanno aumentato la fame di pallavolo di tutta l’Alta Val Tiberina e hanno davvero dato tutto: tecnica, testa ma soprattutto…. cuore! Tanto cuore! GRAZIE RAGAZZE!!!

DE MITRI Energia 4.0.- 3

AUTOSTOP TRESTINA Volley – 2

(16/25 / 27/25 – 25/12 – 16/25 – 15/13 tb)

AUTOSTOP Trestina Volley: Ragnacci 17, Giunti 16, Fiorini 12, Cerbella 9, Cigogna 6, Bertinelli 3, Mancini 2, Lillacci (L1). Meucci, Polenzani, Montacci, Paradisi, Tarducci, Cesari (L2), Giambi.

