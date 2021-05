Play off pallavolo serie BM: Erm group San Giustino, prova di forza contro volley Potentino, finale raggiunta!

ErmGroup San Giustino- Volley Potentino: 3-0 (25-14; 25-15; 25-20)

ErmGroup San Giustino travolge Volley Potentino e vola verso la finale dei play-off interni al girone B. Un importante traguardo per i biancoazzurri di mister Moretti che continuano la loro inarrestabile corsa.Parte subito bene la squadra di casa che, nonostante una brevissima parentesi di parità nei primi momenti, riesce a mantenere sempre il vantaggio, che aumenta notevolmente nel corso del parziale. Con il bellissimo primo tempo di Cesaroni, i biancoazzurri staccano Potentino di 5 lunghezze portandosi 12-7. Il doppio ace di Puliti sigla il 16-10. In questo frangente il muro dei biancoazzurri ha fatto sicuramente la differenza, come l’ottimo atteggiamento e la precisione. I padroni di casa si portano ancora avanti grazie al pallonetto di Sitti (18-11) ed il muro di Conti (20-11). Un +9 che pesa tantissimo. E’ ancora del capitano il punto n. 23 (23-13). Il palleggiatore di San Giustino trova l’ace (24-13) e ci pensa Conti a chiudere il primo set con un distacco nettissimo (25-14). Anche il secondo parziale è subito contraddistinto dalla grinta dei biancoazzurri; il pipe di Conti (2-1) ed il primo tempo di Miscione (3-1) mettono subito i puntini sulle i. L’ottimo servizio di Puliti permette ai padroni di casa di portarsi avanti di quattro lunghezze (5-1), trovando addirittura l’ace (6-1) con un lancio corto. Con l’errore di Rossetti San Giustino si porta a +8. La squadra avversaria sbaglia molto dai 9 metri permettendo a San Giustino di gestire al meglio il gioco. Con il muro di Miscione e Agostini su Giacomini (19-8), Massera chiede il time-out. Bellissimo il ventiduesimo punto di Puliti (22-11); chiude l’impeccabile tocco di Agostini 25-15.Al terzo set partono in vantaggio i ragazzi di Volley Potentino (0-2) che hanno recuperato le energie non mollando la presa. Con l’attacco di Puliti San Giustino si riporta in parità (3-3).Si procede passo passo; l’ace di Miscione su Gabriele (7-5) ed il primo tempo di Cesaroni (8-6) permettono di mantenere un lieve distacco. Recupera la squadra avversaria che si porta in vantaggio 11-12. Mister Moretti chiama il time-out e alla ripresa ci pensa Miscione a riportare la parità 12-12. Il giro di boa arriva con Puliti (14-13); il punti di Conti riporta in vantaggio di 3 lunghezze i padroni di casa (16-13). Incisivo il muro di Agostini su Giacomini (19-17) e con l’ace di Conti che tocca il nastro (20-17), Mister Massera chiede il time-out. Alla ripresa entra Piazzi al posto di Cesaroni; il muro di Puliti su Attolico porta San Giustino sul 22-19. Con il tocco vincente di Agostini (24-19) e l’attacco di Puliti, si chiude il set e pure l’incontro (25-20).Molto soddisfatto del risultato e della determinazione dei ragazzi, il secondo allenatore Claudio Nardi Goran ha dichiarato quanto segue: “I ragazzi hanno affrontato la partita nel modo giusto, forse è stato il migliore incontro del campionato. Nella gara di andata ci avevano messo in difficoltà ma questa sera abbiamo giocato bene in tutti i fondamentali. Un elogio ai nostri ragazzi! La prossima partita sarà contro Macerata; abbiamo una settimana per studiarla bene e prepararla nel migliore dei modi”.

ERMGROUP SAN GIUSTINO: Cesaroni 3, Conti 11, Sitti 4, Miscione 9, Agostini 8, Di Renzo (L), Piazzi, Puliti 14. Non entrati: Celli, Giunti, Santi, Thiaw. All, Francesco Moretti e Claudio Nardi. VOLLEY POTENTINO: Gabriele 10, Giorgini (L1), Bizzarri 6, Giacomini 4, Miscio, Picardo, Angeli, Emili 6, Attolico 5, Rossetti 4. Non entrati: Pierleoni (L2), Lucarini, Gentilucci. All. Michele Massera e Filippo D’Alterio.

