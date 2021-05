Pallavolo serie CF: Città di Castello, nuova vittoria e prestazione convincente

Si è conclusa, con questa giornata, la stagione regolare del Campionato Regionale di serie C femminile ed il Città di Castello chiude la prima fase del girone A al secondo posto in classifica con 22 punti; primo si è classificato il Fossato Volley con 24, terza l’Ellera volley e quarta il SanMariano. Nel girone B trionfa il Foligno seguito dal Marsciano, terzo lo Spoleto e quarto il Sangemini. Ora ci sarà la seconda fase con scontri incrociati quali Fossato volley-SanGemini, Città di Castello-Spoleto, Foligno-SanMariano e Marsciano-Ellera.

Tornando alla gara giocata sabato dalle ragazze di mister Brizzi e Barrese si è potuto assistere ad una grande performance delle tifernati che nonostante problemi di infermeria sfoggiano una grande prestazione e riescono a trionfare nell’ostico campo perugino; nel primo set le tifernati partono alla grande ed allungano creandosi un buon gap ma le padrone di casa rincorrono e non demordono impattando prima sul 24/24 e poi sul 25/25 lasciando però proprio in dirittura il set al Città di Castello. Il secondo set è giocato con attenzione e grande agonismo; si lotta punto a punto con le ospiti sempre avanti anche se di poco ma quel poco necessario per concludere vittoriosamente anche la seconda frazione e portarsi sul 0/2. Nel terzo set le atlete del team manager Mandrelli spingono forte sull’acceleratore, arrivano punti su punti con le padrone di casa che non riescono a tenere e lasciano strada alle tifernati che vincono set ed incontro e riportano tre punti a casa che incrementano la classifica. Come detto bella vittoria ottenuta con una rosa ridotta ma tenace e battagliera; ancora assenti Nardi, Cardellini, Anashkina e Montgomery; il tecnico tifernate ha schierato gioco forza nel 6+1 dei vari set le diagonali Leonardi Laila-in palleggio/Ioni, centri Gnassi/Puletti, laterali Alivernini/Leonardi Livia e Fabbri libero. Ora il nuovo calendario vedrà il Città di Castello recarsi giovedi 27 maggio 2021 alle ore 20,00 al Palarota di Spoleto per giocare gara uno dei play-off ed affrontare poi le olearie della Monini Spoleto in gara due sabato 29 maggio 2021 alle ore 17,30 al Palaandreaioan di Città di Castello.

Ellera di Corciano, 22/05/2021 ore 20.00 palestra comunale

ELLERA VOLLEY – CITTA’ DI CASTELLO ……. 0 / 3

(25/27 – 23/25 – 17/25)

ELLERA CORCIANO: Larini, Posi, Vindice, Baldacci, Cianetti, Papadia, Baglioni, Narciso, Schepers, Ambrogi, Nanni, Bernini, Gliorio (L1), Urbani (L2). All. Tomassetti – ass. Casale – dir. Ambrosi

CITTA’ DI CASTELLO: Leonardi Livia 12, Ioni Alice 7, Mearini Sofia, AliverniniElena 8, Leonardi Laila 6, Gnassi Ilaria 6, Puletti Aurora 7, Fabbri Anastasia(L1 – ric. perf. 36/ ric. pos. 58), Massetti Caterina, Pettinari Ester, All. Brizzi Enrico – ass. Barrese Augusto – dir. Mandrelli Maurizio

