Maria Giulia Martinelli vince il concorso promosso da Rotaract sui temi dell’Agenda 2030

Si è svolta sabato mattina nell’aula magna del Liceo Statale “Plinio il Giovane” la cerimonia di premiazione del concorso voluto dal Rotaract di Città di Castello e riservato agli alunni dell’istituto tifernate sui temi dell’Agenda 2030 ed in particolare sul rapporto tra natura e pandemia.

A premiare l’alunna vincitrice, Maria Giulia Martinelli della classe 5 B Scientifico, la presidente del Rotaract, Maria Vittoria Zaganelli, assieme ad Alberto Amadei, mentre a fare gli onori di casa è stato il Dirigente Scolastico del Plinio, Prof. Eva Bambagiotti.



“Ringrazio la commissione che ha corretto gli elaborati e la scuola che ha permesso la realizzazione di questo service – ha dichiarato Maria Vittoria Zaganelli – per questa scuola alla quale siamo legati. L’impronta dell’elaborato investiva particolarmente il rapporto tra Covid e ambiente: ebbene il lavoro di Maria Giulia è stato molto interessante e ben costruito e significativo in tutte le sue parti: a lei vanno i complimenti di tutto il Rotaract di Città di Castello”.



La prof. Eva Bambagiotti, Ds del Liceo Plinio, ha espresso così i suoi ringraziamenti: ”Mi fa estremamente piacere l’attenzione del Rotaract verso la nostra scuola e quanto c’è di positivo in rapporto alla continuità di tanti alunni verso il Liceo. Ringrazio per l’opportunità data di far riflettere i nostri ragazzi su temi importanti ed attuali in tempi in cui è fondamentale fermarsi a pensare. Mi piace anche che le associazioni del territorio diano particolare attenzione alla formazione culturale delle giovani generazioni”.



All’alunna vincitrice è stato consegnato il premio consistente in un attestato del Rotaract e un buono di €. 150,00 da spendere presso la Libreria Paci mentre la presidente Maria Vittoria Zaganelli è stata omaggiata con un mazzo di fiori per complimentarsi per la recente laurea in Legge.

La premiazione è avvenuta seguendo le norme anti Covid-19 (mascherina, distanziamento).

