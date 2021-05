Le nuove attività di Laboratori Permanenti. Dopo mesi di chiusura e cambiamenti, Laboratori Permanenti riparte con diverse iniziative e novità.

Da poco siamo stati accolti da un nuovo spazio, la meravigliosa struttura di Campaccio: il nostro obiettivo è ridare luce e vita a questo luogo offrendo a tutti i cittadini, e in particolare ai giovani, un polo culturale ricco di attività di qualità artistica, stimolando l’integrazione e rafforzando il tessuto sociale.

Seguendo questa linea abbiamo organizzato delle attività rivolte agli studenti, in accordo con i licei di Sansepolcro, sostenute dalla Cassa di Risparmio di Firenze.

Il 28 maggio alle ore 10.00 la Società Filarmonica dei Perseveranti in collaborazione con il Centro Studi Musicali della Valtiberina presenteranno unconcerto il cui obiettivo è quello di mostrare le possibilità degli strumenti a fiato, con un repertorio che spazia dalla musica classica al rock fino alle colonne sonore delle grandi serie tv. Verranno, inoltre, introdotti e presentati brevemente gli strumenti coinvolti, mettendone in evidenza peculiarità e differenze, puntando a far conoscere e invogliare i giovani spettatori.

Il 9 giugno alle ore 10.00, semprein collaborazione con il Centro Studi Musicali della Valtiberina, ospiteremo l’esibizione del gruppo Nova Alta, proveniente dal conservatorio Morlacchi di Perugia, che propone un concerto interessante e ricercato, con la volontà di riproporre oggi quello che era uno degli ensemble strumentali fondamentali nell’esecuzione musicale sacra e profana del periodo tardo-Rinascimentale e Barocco. Il gruppo si compone di Cornetti e Sackbut.

Per quanto riguarda la formazione, il 17 maggio, presso l’Auditorium Santa Chiara di Sansepolcro, ha preso il via il corso di formazione di teatro poetico del movimento condotto da Giorgio Rossi; ne seguiranno altri tre che verteranno su cinema, uso della voce e commedia dell’arte, realizzati con il contributo del NUOVO IMAIE (Bando Formazione Art. 7 L. 93/92 2019 Video).

Proseguendo le nostre attività di produzione e formazione, invece, dal 23 al 26 maggio presso l’Auditorium Santa Chiara inizieranno le prove di “La paura mangia l’anima” di Rainer Werner Fassbinder, la nuova coproduzione tra Laboratori Permanenti e Theater Rotwelsch di Stoccarda con la direzione artistica di Winni Victor. Il progetto prevede diverse fasi di sviluppo, che si articoleranno prevalentemente in residenza con attività laboratoriali presso i teatri e i territori coinvolti (Sansepolcro a maggio 2021, Bucine, AR, a giugno 2021, Torino a luglio 2021, Arsoli a ottobre 2021). Le prove prevedono il coinvolgimento delle comunità locali: per la composizione dei personaggi del coro intendiamo coinvolgere i cittadini, affinché le persone vivano la vicenda insieme ai due protagonisti e possano immergersi nella realtà narrata ed esserne maggiormente consapevoli.

Per quanto riguarda la programmazione degli spettacoli e la relazione con il nostro pubblico, il 3 giugno alle ore 20.45 presso l’Auditorium Santa Chiara porteremo in scena lo spettacolo Lettera a una professoressa della Compagnia Chille della Balanza, liberamente ispirato al libro-creazione collettiva degli allievi di Barbiana con la “regia” di Don Lorenzo Milani. Un evento divertente e spiazzante, per capire, emozionarsi, imparar facendo, per parlare dell’oggi e del “che fare?” a partire da Don Milani, dalla sua opera e dal suo tempo. Di e con Claudio Ascoli, con la partecipazione di Sissi Abbondanza e Monica Fabbri. Biglietti: intero 10,00€, ridotto 7,00€.

Laboratori Permanenti torna a portare i suoi spettacoli in replica per l’Italia: dal 4 al 6 giugno al Teatro Tor Bella Monaca di Roma sarà in scena Le Sedie di Eugène Ionesco, con Caterina Casini, Fabio Mangolini e la

regia Giles Smith. Lo spettacolo è una commedia, che esplora temi contemporanei. La produzione miscela naturalismo, momenti di fantasia, giochi di prestigio, musica e proiezione suggestive, creando un fragile e vivace mondo di sogni, ricordi, speranze e paure. Il testo di Ionesco viene traslato in modo innovativo e inaspettato, anche per un pubblico che forse non l’avrebbe mai visto. Biglietti: intero 12,00€,

