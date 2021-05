Covid-19 a Città di Castello: Bacchetta:“ieri due nuovi positivi e cinque guariti. Continua la curva discendente che speriamo porti presto l’Umbria in zona bianca”

“Ieri abbiamo registrato un numero basso di nuovi positivi, due, e cinque persone guarite”. Lo rende noto il sindaco Luciano Bacchetta, prendendo atto “della tendenza di una curva discendente che continua nel proprio andamento anche a Città di Castello e che speriamo porterà molto presto l’Umbria in zona bianca”. “L’auspicio è che il combinato disposto tra avanzamento della campagna di vaccinazione, che è finalmente iniziata anche per i 60-69enni, e minore aggressività del Covid-19 consenta una nuova fase di ripartenza della vita quotidiana, delle attività, delle iniziative pubbliche, della cultura e dello sport”, commenta il primo cittadino.

“Dall’Usl Umbria 1, in particolare dal responsabile dell’ufficio tecnico Maurizio Rapaioli che ringraziamo, ci giunge notizia che entro l’estate, probabilmente già a luglio, partiranno i lavori di rifacimento delle strade e dei parcheggi interni dell’ospedale di Città di Castello, che sono di proprietà dell’azienda sanitaria e non del Comune come tutti sanno”, annuncia Bacchetta, nel ricordare come “l’amministrazione comunale abbia più volte sollecitato l’effettuazione di questo intervento considerando la centralità del nosocomio tifernate, che è stata ulteriormente sottolineata nella gestione della pandemia”. Da domani con la riapertura delle palestre e di altre attività al pubblico riprende gradualmente il ritorno alla normalità sempre in sicurezza e osservanza delle prescrizioni Covid-19”; un segnale di speranza per il futuro che vari di pari passo con la vaccinazione di massa”, conclude il sindaco.

