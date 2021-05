Play-off serie B/M: Erm group San Giustino, al lavoro per la sfida con volley potentino

Con le spalle ancora più robuste dopo la bella e avvincente partita di mercoledì scorso, la ErmGroup si appresta a disputare in casa propria la sfida di ritorno contro il Volley Potentino nel canonico orario delle 17.30 di domenica 23 maggio.

In palio, c’è il passaggio alla finale dei play-off interni del girone F di Serie B maschile e la formazione marchigiana di coach Michele Massera è senza dubbio quella che, per livello dei singoli atleti e per qualità di gioco, ha dimostrato di essere finora la più forte fra le avversarie incontrate, ma d’altronde questo stava nella logica delle cose.

La vittoria per 3-2 in trasferta è molto ma non è tutto; anzi, la qualificazione resta pienamente in ballo: la ErmGroup sa benissimo di non potersi permettere distrazioni, perché in caso di sconfitta vi sarebbe il “golden set” nella migliore delle ipotesi. Non cambia quindi nulla: il Potentino sparerà a San Giustino tutte le cartucce a disposizione, consapevole di poter avere i giusti colpi in canna con lo schiacciatore Gabriele e con gli altri “martelli”, Rossetti e Angeli, assistiti dalla sapiente regia di Miscio. Sul versante ErmGroup, dove rimarchevole è stato il carattere dimostrato dalla squadra nei frangenti che avrebbero potuto decidere la gara in favore del Potentino, la preoccupazione principale sarà quella di evitare pause di rendimento, mantenendo un comportamento lineare e privo di strappi dei quali gli altri potrebbero approfittare.

Insomma, una partita di pallavolo che rischia di trasformarsi in un incontro di scacchi, nei quali la tattica e la scelta delle rotazioni diverranno una componente importante, se non decisiva, per approdare alla finale e quindi per salire un altro gradino nella scalata verso la A3. A livello di formazione, i tecnici Moretti e Nardi sono confortati dalla disponibilità totale del gruppo, che consentirà la conferma del 6+1 di base: Alessio Sitti palleggiatore, in diagonale con l’opposto Leonardo Puliti; Mirko Miscione e Giulio Cesaroni al centro, Rinaldo Conti e Filippo Agostini alla banda e Leonardo Di Renzo libero. Gli sportivi potranno continuare a seguire i biancazzurri attraverso la diretta Facebook sulla pagina della Pallavolo San Giustino.

