L’Inner Wheel Club di Sansepolcro ha donato un generatore di ozono alla Parrocchia di San Giustino

La cerimonia di consegna al Parroco, Don Filippo Milli, si è svolta nel pomeriggio di giovedì 20 maggio u.s. – presso la Parrocchia di San Giustino – alla presenza del Direttore Generale della Banca di Anghiari e Stia – Credito Cooperativo, Dott. Fabio Pecorari, della Direttrice della Filiale di San Giustino, dott.ssa Marilena Tarducci, e di una nutrita rappresentanza di socie innerine.

Nel suo intervento, la Presidente Maria Laura Vannini Gabrielli ha ringraziato il Dott. Fabio Pecorari e la Dott.ssa Marilena Tarducci per il fondamentale contributo elargito dalla Banca di Anghiari e Stia – Credito Cooperativo, da sempre molto sensibile al sociale, che ha dato la forza economica per la realizzazione del service progettato dal Club e curato nei minimi dettagli dalla socia Paola Merendelli Biagioli.



In un recente passato, grazie anche al supporto della Banca di Anghiari e Stia – Credito Cooperativo, l’Inner Wheel Club di Sansepolcro ha portato a termine due importanti progetti: uno a sostegno della Croce Rossa Italiana di Sansepolcro (contributo all’acquisto di attrezzature elettromedicali); l’altro in favore dell’Oratorio “Pompeo Ghezzi” di Sansepolcro (donazione di un generatore di ozono e di un termometro a distanza).

Dopo avere sottolineato che l’International Inner Wheel è una delle maggiori organizzazioni femminili di servizio al mondo, che opera sulla base di valori morali universali di solidarietà, etica e amicizia, Maria Laura Vannini Gabrielli ha voluto precisare: “Doniamo questo generatore di ozono a Don Filippo con la certezza che gli tornerà utile per la sanificazione degli ambienti della Chiesa e dell’annesso Oratorio Shekiná. Avevamo a cuore questo service perché fermamente convinte che l’Oratorio sia lo strumento privilegiato e prioritario per l’impegno educativo di vita cristiana nei confronti dei giovani della Parrocchia.

È una realtà che educa all’integrazione tra fede e vita, grazie al servizio di una comunità di educatori, frutto di comunione e di collaborazione tra giovani e adulti. È l’espressione dell’attenzione educativa dell’intera comunità parrocchiale, lo spazio vitale per l’aggregazione e la formazione sia religiosa che umana, per i bambini, i ragazzi, i giovani e le famiglie.

L’oggetto della donazione è il generatore di ozono Blue 20, prodotto e commercializzato dalla White Label Srl, azienda leader della Valtiberina nel settore della sanificazione ambientale e promotrice dei valori del Made in Italy, presente al Pala Congressi di Rimini per l’edizione 2020 di “Hospitality Day”, l’evento formativo più importante d’Italia dedicato all’ospitalità.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati