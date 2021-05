Giunti (Forza Italia) “La politica di Sansepolcro sta facendo abbastanza per le ditte e per i bisogni delle persone più indigenti?”

“Ho presentato due interrogazioni all’Amministrazione Cornioli per il prossimo Consiglio Comunale.

Una chiede di sapere la situazione delle ditte operanti nel settore produttivo e se l’amministrazione ha in mente di porre in essere un’insieme di interventi seri a sostegno di quelle in difficoltà.

L’altra per avere notizie circa la situazione delle persone assistite dal settore sociale del Comune , chiedendo se i fondi messi a disposizione dal Governo centrale, riescono e riusciranno a far fronte a quella che è e sarà in previsione la situazione economica di queste fasce più deboli.

Vedendo tanti cantieri di lavori più grandi o più piccoli aperti in città viene da pensare alla gente comune che l’Amministrazione abbia tanti soldi da investire nelle opere pubbliche. Ecco che però nasce subito il dubbio: ma con tutti questi lavori da portare avanti, ci sono poi i soldi per sostenere le ditte in difficoltà e le fasce più deboli della popolazione?”

