Espianto organi a Città di Castello: Bacchetta “Una notizia che commuove e testimonia la straordinaria umanità delle persone aldilà delle etnie e credo religioso”

“Una notizia che commuove e testimonia la straordinaria umanità delle persone aldilà delle etnie e credo religioso. Il gesto bellissimo di straordinario altruismo della famiglia della paziente che hanno acconsentito al prelievo e donazione degli organi effettuato all’ospedale di Città di Castello un prelievo multiorgano, conferma la solidarietà e il desiderio di salvare le vite umane che commuove e ci spinge tutti ad andare avanti su questa strada. A nome della comunità locale esprimo le più sentite condoglianze e profonda gratitudine alla famiglia della donna e alla comunità islamica sempre in prima linea quando si parla di solidarietà anche totale come in questo caso.

Grazie infine a tutti i medici e sanitari coinvolti a vario livello in questo delicato prelievo multiorgano che hanno operato con grande professionalità in stretto collegamento con il centro regionale trapianti e gli altri presidi ospedalieri”. E’ quanto dichiarato dal sindaco Luciano Bacchetta in riferimento alla notizia della paziente a cui sono stati asportati fegato, rene e cornee.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati