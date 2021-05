Auto contro bicicletta, donna di 64 anni trasportata all’ospedale Città di Castello per accertamenti

Oggi alle ore 10:30 circa si è verificato un incidente stradale all’incrocio tra Via S. Lapi e Via G. Leopardi. Una donna di 64 anni, alla guida della sua bici, si è scontrata con un’autovettura Audi condotta da un uomo di 47 anni, entrambi residenti a Città di Castello. Intervenivano sul posto una pattuglia della Polizia Municipale che, coordinata dal Cap. Andrea Rondoni, effettuava i rilievi di legge al fine di ricostruire la dinamica del sinistro e un’ambulanza del 118 che trasportava la conducente della bici presso l’Ospedale di Città di Castello per i necessari accertamenti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati