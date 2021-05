Servizio Civile, all’Informagiovani un incontro con i responsabili dei progetti

I progetti relativi al servizio civile in programma a Sansepolcro nei prossimi mesi saranno presentati alla cittadinanza direttamente dai responsabili degli enti/associazioni che li propongono.

L’iniziativa è dell’Informagiovani che per lunedì prossimo 24 maggio alle 17 ha organizzato un incontro in sede (via Giovanni Buitoni 34), che sarà trasmesso anche online in diretta sulla propria pagina Instagram, per illustrare ai giovani le opportunità del territorio. La scadenza per presentare le domande è infatti ormai vicina (28 maggio).

All’incontro saranno presenti Stefania Livi per il progetto dell’Azienda Sanitaria sud est; Fabio La Monica per il progetto della CRI; Alessandro Buti per il progetto della Caritas; Maria Cristina Giambagli per il progetto della Biblioteca comunale.

