Golf: sabato 22 e domenica 23 maggio, la settima edizione del torneo Caldese

Dopo la positiva prova delle tresquadre di Caldese alla prima giornata del Campionato Umbro, prosegue il tradizionale appuntamento con il Torneo Caldese a Città di Castello. Sarà la gara Stableford, sponsor Postural con il 7° Trofeo di sabato 22 e domenica 23 maggio, ad attirare l’attenzione dei numerosi golfisti che potranno così cimentarsi in una sfida ricca di premi dal primoclassificato….all’ultimo. E’ questo il quarto appuntamento della stagione 2021 per una sfida che è attesa sia per le difficoltà tecniche, che il Club presenta, ma anche come uno tra i primi vivi momenti nel rivedersi dopo tanto tempo.

Al comando della classifica provvisoria c’è l’aretino Oliviero Giusti, seguito dal trestinese Tommaso Guazzolini davanti all’anghiarese Cesare Bianconi, questo a testimonianza di come il Circolo attiri l’attenzione sia dalla Toscana che dall’Umbria. Al termine dell’appuntamento domenicale, della due giorni golfistica, sarà stilata la graduatoria e seguirà poi la premiazione, accompagnata da un ricco aperitivo.

Club Caldese che quest’anno si presenta, per la prima volta, anche con un Maestro Professionista, Giovanni Losso con notevole esperienza in Inghilterra e in Italia. Sarà lui, assieme a Franco Valcelli e Alessandro Alunno a seguirela “Scuola Giovani” di Caldese che già vede numerosi partecipanti che tra qualche settimana saranno pronti per i primi confronti. Le lezioni sono fornite anche a chi ha più confidenza con il golf, ma naturalmente a chi si volesse avvicinare a questo bellissimo sport. Il campo da gioco di Caldese, nei pressi di Lerchi di Città di Castello fornisce anche un interessante ristorante, “Borgo dei Sapori” attiguo alle 9 buche del Circolo, che propone il pranzo del golfista. Per quanto riguarda le iscrizioni le varie informazioni, gli appuntamenti per questo 2021 ci si piò rivolgere direttamente allo 075-8510197.

Il bello del Circolo è che potrà ricevere i tanti interessati al golf, proponendo una visita ed un incontro con il Maestro GiovanniLosso (cellulare 338-9508170) perprovare l’ebrezza di questo sport.

