Verso le elezioni a Città di Castello: PSI, IV, Azione e La Sinistra per Castello “serve chiudere alleanze in vista delle prossime amministrative, chiediamo a Bacchetta di farsi garante di un progetto nel segno della continuità e di verificare se ne esistano le condizioni”

Si sono incontrate alcune delle forze politiche che hanno contribuito alla costruzione della coalizione uscente con soggetti politici che condividono come prioritaria la necessità di dare continuità all’esperienza amministrativa e di buon governo che hanno caratterizzato i 10 anni della coalizione “ Uniti per Città di Castello” con Sindaco Bacchetta. Una esperienza politica che ha permesso al centro sinistra tifernate di vincere al primo turno nel 2011 e di riconfermarsi nel 2016 sempre al primo turno . Un fatto unico nella nostra città, ma anche nella nostra regione. Una coalizione Uniti per Città di Castello, con il Sindaco Bacchetta che ha avuto il grande merito di tenere insieme tutto il centro sinistra, scegliendo con lo strumento democratico delle primarie il suo candidato a Sindaco. E’ da queste certezze, con queste modalità democratiche , dai risultati raggiunti per i nostri concittadini che vogliamo ripartire per un progetto ed un programma innovativo ed aperto a tutte le forze politiche per continuare a dare un governo all’altezza della storia e delle nuove sfide post pandemia che attendono anche la nostra città . Per questo chiederemo immediatamente un incontro al Sindaco Luciano Bacchetta per farsi garante di questa continuità e verificare le condizioni di un progetto politico che ci veda insieme per affrontare le sfide del post Covid.

