Regolamento Urbanistico, tempi più lunghi per presentare piani e progetti

È stata pubblicata ieri nel BURT (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana) la Legge Regionale 14 maggio 2021 n. 15, che, modificando la precedente legge (31/2020), proroga di fatto i termini di validità degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, visto il perdurare della situazione di emergenza sanitaria Covid.

L’Ufficio Urbanistica del Comune di Sansepolcro informa quindi che, per effetto della nuova legge, anche il Regolamento Urbanistico del Comune di Sansepolcro potrà beneficiare di un prolungamento dell’efficacia di tutte le sue previsioni relative a nuova edificazione ancora non attuate che, altrimenti, sarebbero decadute il 12 luglio 2021.

Quindi da oggi, 20 maggio 2021, le previsioni del Regolamento Urbanistico relative a nuova edificazione e ancora non attuate, continueranno ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2021, dando così la possibilità a tutti gli interessati di beneficiare di tempi più lunghi per la presentazione dei relativi piani e progetti attuativi.

“Ringrazio tutto il Consiglio Regionale per l’attenzione avuta e per aver risposto ad una problematica che avevamo sollevato – dichiara l’assessore all’Urbanistica Francesco Del Siena – Essendo in fase di definizione il Piano Strutturale intercomunale, il provvedimento ci allinea ai Comuni di Monterchi, Anghiari e Caprese. E’ importante perché con questa proroga si permette a tanti cittadini di recuperare i mesi di fermo”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati