Pallavolo play off serie B2/F: Autostop Trestina, il cuore non basta, la De Mitri energia passa la pala Femac

Ci vogliono più di due ore e mezza di gioco alla De Mitri Energia di Porto Sant’Elpidio per vincere gara 1 delle semifinali play-off contro le padrone di casa ed espugnare il fortino del Palafemac che era inviolato da più di un anno. A detta degli addetti ai lavori, poteva essere una finale anticipata tra due delle squadre più in forma di questo campionato senza nulla togliere a Forlì e Corrodonia, le altre due semifinaliste di questi play-off.

Una gara intensa, ricca di tensione, capovolgimenti e tante emozioni: sotto 2 a 0 l’Autostop rimonta con tenacia e grinta e si porta sul 2 a 2, arrendendosi solo al tie break. Bertinelli infortunata al dito venerdì in allenamento ha stretto forte i denti, un’altra prestazione mostre di Ragnacci, super Lillacci in difesa e ricezione e il trio Giunti-Fiorini-Cerbella una garanzia sia in prima che in seconda linea.



Nei primi due set la De Mitri spinge molto al servizio, l’Autostop gioca con il freno a mano tirato, complice anche una lecita pressione per l’importanza della partita e subisce il gioco delle marchigiane che dettano legge (su tutte ottima prova della Benazzi con 24 punti).

Nel terzo e quarto set le bianconere tirano fuori il meglio e fanno vedere il bel gioco a cui ci hanno abituate: la De Mitri comincia a essere più fallosa anche se molla davvero poco, ma le padrone di casa nel contrattacco sono più incisive e raggiungono l’agognato pareggio (2-2).



Il tie-break è una lotta punto a punto, nel finale Trestina “sciupa” due ghiotte occasioni, esce vincente la De Mitri Energia Porto Sant’Elpidio (16-18) ma la reazione delle bianconere è stata davvero strepitosa.

C’è si qualche rammarico ma anche la consapevolezza che l’Autostop Trestina può giocarsela con tutte: sabato 22 a Porto Sant’Elpidio ci sarà la gara di ritorno. Le bianconere sono costrette a vincere, ma siamo certi che Tarducci e compagne vogliono continuare questa magnifica avventura: incrociamo le dita e fina alla fine…. FORZA BIANCONERE!

AUTOSTOP TRESTINA – DE MITRI ENERGIA PORTO S.E. 2-3: 19-25; 22-25; 25-22; 25-19; 16-18

Autostop Trestina: Ragnacci 21, Tarducci 16, Giunti 16, Fiorini 14, Cerbella 11, Bertinelli 3, Cicogna 1, Lillacci (L1) NE: Mancini, Polenzani, Paradisi, Cesari (L2), Montacci, Giambi.

(Ufficio Stampa Trestina Volley – Mara Rosi)

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati