Pallavolo play off serie B/M: ERM group San Giustino, la finale è realtà!

scatto di orgoglio e carattere della ermgroup san giustino, che vince in rimonta (3-2) a potenza picena e “prenota” la finale dei play-off nel girone f della serie b maschile

POTENZA PICENA – Nel momento più difficile della partita, la ErmGroup San Giustino ritrova il proprio gioco e dal rischio di subire la prima sconfitta stagionale ribalta la situazione, conquistando al tie-break una vittoria che la avvicina alla finale interna dei play-off nel girone F del campionato di Serie B maschile. Battaglia agonistica era preannunciata e battaglia è stata al PalaPrincipi di Potenza Picena nell’andata della semifinale, che ha visto i biancazzurri di coach Moretti misurarsi contro un collettivo più potente che… Potentino, trascinato dalla personalità del palleggiatore Miscio e dal neo-acquisto Gabriele autore di ben 25 punti, mentre Rossetti ha alternato importanti prodezze con qualche errore di troppo. La ErmGroup, messa alle corde nel secondo e nel terzo set da un’avversaria superiore in attacco e in difesa, ha risposto di nuovo con la sua arma più efficace, il muro, tenendo in ricezione e azionando i suoi “martelli”, con 19 punti di Puliti, 18 di un Conti rivelatosi decisivo nella parte finale anche a muro e 13 di un Agostini alquanto prezioso e lineare nel rendimento.



Formazioni annunciate e invariate su entrambi i fronti: per il Potentino, diagonale Miscio-Rossetti, coppia centrale Bizzarri-Picardo, a lato Gabriele e Angeli e libero Giorgini; per la ErmGroup, Sitti in regia, Puliti opposto, Miscione e Cesaroni al centro, Conti e Agostini alla banda e Di Renzo libero. Inizio equilibrato, con un piccolo break locale (6-4) l’immediata replica dei biancazzurri, che vanno sull’11-9, poi subiscono il pareggio (12-12) con l’ace di Gabriele, prima di costruire la fuga decisiva sul turno in battuta di Puliti, che mette in crisi la ricezione del Potentino; Agostini perfeziona i contrattacchi e la formazione marchigiana ci mette del suo anche con errori al servizio e in fase di conclusione. Proprio un attacco a rete di Rossetti consegna alla ErmGroup il primo set con il parziale di 25-17.

È attesa la reazione del Potentino, che in effetti non si fa attendere con due muri d’acchito, un ace a nastro di Rossetti e una pipe di Angeli. I padroni di casa provano lo scatto sul 6-2 e la ErmGroup si affida alla precisione di Agostini per riavvicinarsi, ma c’è un nuovo strappo del Potentino che ha cominciato a innescare Gabriele e allora è Conti che garantisce i cambi palla fino a quando non gli viene fischiata una “accompagnata” su un tocco vincente; a quel punto, allora la compagine di Massera ne approfitta per arrivare al massimo vantaggio di +6 (16-10), fallendo però un ulteriore possibile allungo per la precipitazione dell’esperto Miscio, tentato da un slash sparato clamorosamente fuori. Il clamoroso sbaglio rimette le ali alla ErmGroup, che con Puliti, Agostini e un muro di Sitti riagguanta i marchigiani sul 18 pari. Si prosegue sul punto a punto fino all’invasione rilevata a Cesaroni e al successivo ace di Gabriele, decisivo per la chiusura della frazione con il mani fuori di Angeli. E con il punteggio di 25-22 il Potentino va sull’1-1.



La partenza del terzo set è tutta di marca ErmGroup, con un repentino break fino al 5-2, comprensivo di un ace di Sitti. Non sarà così nel prosieguo: invasione di Sitti e primo tempo di Miscione che non supera la rete, seguiti da una botta di Puliti e da una veloce out di Bizzarri che risistemano le cose sul 9-9, ma il Potentino ha qualcosa in più e riparte grazie allo stesso Bizzarri e a un punto di Miscio su una battuta molto corta e precisa che sorprende la difesa sangiustinese; un altro ace di Angeli firma quello che sarà il decollo degli adriatici, favoriti da una parallela fuori bersaglio di Puliti e da un muro su Conti. L’attacco dei locali sta funzionando al meglio, in difesa non cade un pallone ed è il frangente nel quale sale in cattedra Gabriele, che firma anche il punto del 25-20 e del 2-1 per la sua squadra.

Il Potentino insiste nel prologo della quarta frazione e due pipe di Conti tengono attaccata una ErmGroup non ancora in grado di recuperare il controllo della partita. Di lì a poco, però, tre punti consecutivi di un muro che finalmente comincia a pizzicare e un ace di Sitti ancora una volta ordinato e insidioso in battuta ribaltano le dinamiche sull’8-5 per San Giustino, ma il Potentino c’è sempre e approfitta di una ricezione lunga per rimettere il naso avanti con una “free ball” di Gabriele, che però con il passare dei minuti vede i propri colpi infrangersi su un muro della ErmGroup (in particolare di Miscione) determinata nel chiudere la porta a chiunque. Al resto provvede un rigenerato capitan Conti e sul 19-15 in suo favore San Giustino sta dimostrando che il vento è cambiato. Rossetti è pizzicato in fallo su una battuta, al contrario di Sitti, che realizza l’ace del 22-15 all’incrocio delle righe; un altro muro vincente di Conti e il mani fuori di Puliti per il 25-16 affidano al tie-break il verdetto della partita.



Gli equilibri psicologici sono mutati e adesso è la ErmGroup a salire sugli scudi, approfittando degli errori in attacco di Bizzarri e Angeli per andare subito sul 2-0 e per garantirsi sempre i cambi palla: Miscione va a segno in primo tempo e Conti si erge a protagonista in contrattacco e a muro su Picardo; al cambio campo, San Giustino è avanti 8-4, con Puliti e Agostini che allungano il divario nel punteggio fino all’11-7, poi Sitti con freddezza trasforma in punto una ricezione sbagliata con una deviazione di secondo tocco e Gabriele conclude out. Il solito Puliti appone il sigillo del 14-9 e il Potentino affida al braccio di Gabriele al servizio le ultime residue speranze, riuscendo a dimezzare lo svantaggio fino al 12-15, quando la battuta lunga del suo schiacciatore consegna la vittoria alla ErmGroup, che compie un passo decisivo per il prosieguo del proprio cammino, anche se domenica prossima al palasport dovrà dare il massimo per sperare di raggiungere l’obiettivo.



Un bel sospiro di sollievo, a fine gara, per il tecnico Francesco Moretti della ErmGroup San Giustino: “Quando gli avversari sembravano aver preso il sopravvento – ha commentato – siamo tornati a essere squadra, con la consapevolezza di aver ritrovato i nostri meccanismi di gioco e senza soprattutto mollare un attimo. Il Potentino è stato eccellente in ogni fondamentale, ma i ragazzi hanno risposto con il carattere e di questo siamo tutti contenti”.

