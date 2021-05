Hai un’età compresa tra i 18 e i 29 anni? Partecipa al Servizio Civile in Croce Rossa Italiana.

La Regione Toscana, nell’ambito di Giovanisì, ha prorogato il progetto CRI Sansepolcro, ovunque per chiunque, presentato dalla Croce Rossa Italiana Comitato di Sansepolcro e finanziato dal FSC 2014/2020, nel settore: Tutela dei diritti sociali e di cittadinanza delle persone, anche mediante la collaborazione ai servizi di assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale.

Sono 6 i giovani che, all’interno di tale progetto, potranno svolgere un’importante esperienza formativa attraverso un periodo di Servizio Civile in Croce Rossa Italiana della durata di 12 mesi, 30 ore di servizio settimanale, con un rimborso mensile di 433,80 euro.

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente on line, accedendo al sito: https://servizi.toscana.it/sis/DASC e seguendo le apposite istruzioni.

È possibile presentare la domanda:

tramite carta sanitaria elettronica (CNS – Carta Nazionale Servizi sanitari) rilasciata da Regione Toscana, munita di apposito PIN, tramite un lettore di smart card; la carta sanitaria elettronica (CNS) deve essere stata preventivamente attivata. Per informazioni su come attivare la carta ed ottenere il relativo PIN consultare il sito:

http://www.regione.toscana.it/servizi-online/servizi-sicuri/carta-sanitaria-elettronica.

In caso di accesso al sito per la domanda on line con CNS non è necessario allegare copia di un documento di identità;

Devono essere compilati tutti i campi indicati nel format della domanda.

Prima dell’invio della domanda deve essere allegato il curriculum vitae (completo di data e firma autografa per esteso).

Una volta inviata la domanda, il candidato riceverà all’indirizzo di posta elettronica comunicato nella domanda una e-mail di conferma di avvenuto invio della domanda e conseguente ricezione della stessa da parte dell’ente titolare del progetto prescelto.

La mancata ricezione della email indica che la domanda non è stata ricevuta correttamente: in tal caso il candidato deve rientrare nel sistema per verificare che tutti i dati siano stati inseriti correttamente, gli allegati richiesti siano stati caricati secondo le modalità indicate e procedere nuovamente all’invio, avendo cura di verificare la ricezione della email di conferma.

L’eventuale esclusione è comunicata direttamente dall’ente al giovane interessato.

Apertura del bando: giovedì 29 aprile 2021 ore 8:00.

Scadenza per la presentazione della domanda: venerdì 28 maggio 2021 ore 14:00.

Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

Il progetto per il quale fare domanda è CRI Sansepolcro, ovunque per chiunque, presente nell’allegato C: Elenco progetti III categoria (n. 127 – Codice RT: RT3C00582).

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un solo progetto di Servizio Civile.

Requisiti per presentare la domanda

Può fare domanda chi, alla data di presentazione della domanda:

sia regolarmente residente, domiciliato o soggiornante in Toscana;

sia in età compresa fra diciotto e ventinove anni (ovvero fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno);

sia disoccupato, inattivo;

sia in possesso di idoneità fisica;

non abbia riportato condanna penale anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo.

Tutti i requisiti, ad eccezione del limite di età, devono essere mantenuti sino al termine del servizio.

Possono partecipare coloro che stanno frequentando un qualunque corso di studi.

Non può presentare domanda chi:

svolga o abbia già svolto servizio civile nazionale/universale o servizio civile regionale in Toscana o in altra regione in qualità di volontari, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista ad eccezione di coloro che hanno cessato il servizio per malattia, secondo quanto previsto dall’articolo 11 comma 3 della legge regionale 35/06;

non è inoltre consentito svolgere contemporaneamente il servizio civile regionale in Toscana ed un altro servizio civile, nazionale o universale

abbia avuto nell’ultimo anno e per almeno sei mesi con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo. In tali fattispecie sono ricompresi anche gli stage retribuiti.

Per maggiori informazioni rivolgersi a:

Croce Rossa Italiana – Comitato di Sansepolcro – Organizzazione di Volontariato

Via Ginna Marcelli, 3 – 52037 Sansepolcro (AR)

Telefono: +39 0575734340

Sito web: www.crisansepolcro.it/servizio-civile

E-mail: sansepolcro@cri.it

WhatsApp: +39 3346291326

Facebook: www.facebook.com/cri.sansepolcro/

Instagram: @crisansepolcro.

