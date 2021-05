Gabriele Mazzocchi (Fd’I) “ PD in confusione, tutto e il contrario di tutto, la posizione di FdI sulle nomine è trasparente legittima”

Difficile comprendere che cosa voglia o intenda dire il Segretario del PD riguardo la Sogepu. L’attacco sconclusionato al Capogruppo di FdI per una legittima richiesta di chiarimento sul futuro della partecipata che tanto inciderà sugli equilibri di Città di Castello nel contesto regionale fa emergere come il PD sia mosso dall’esclusiva volontà di preservare nell’attuale basso impero il proprio potere sulla città. La nostra posizione è chiara, spetta al prossimo Sindaco fare questa nomina forte del mandato pieno dei cittadini cosa che l’attuale Primo Cittadino non avrà più dal 7 giugno quando scatterà la prorogatio. Se al PD interessa solo il potere al Centrodestra interessa il futuro di questa città, non ci interessano ruoli o poltrone ma la possibilità di proporre un nuovo entusiasmo da contrapporre al declino degli ultimi vent’anni che dobbiamo, vogliamo fermare e trasformare in nuove opportunità. Se è vero che la nuova Giunta regionale poteva dare più attenzione al territorio non possiamo scordare che è difficile invertire rotte dolosamente impostate dalle Amministrazioni di Centrosinistra e siamo certi che nuovi interlocutori istituzionali tifernati, depurati dalla presenza opprimente del PD sulle Istituzioni, sapranno interagire e ottenere risultati migliori nel confronto con il Governo dell’Umbria.

