Ex ospedale Città di Castello: Bettarelli (PD) “serve soluzione, edificio pericolante. Casa della salute? valutare soluzioni in aree diverse, se possibile”

“La sistemazione dell’edificio ex ospedale a Città di Castello è uno dei punti da cui ripartire, per dare uno nuovo slancio alla città. Non entro nel merito riguardo la destinazione futura della struttura, ma pongo un quesito, possiamo ancora permetterci che l’area in questione rimanga nello stato attuale? Le foto dall’alto ci mostrano un complesso pericolante, questo è tra l’altro un pericolo per i residenti che deve essere valutato con estrema attenzione. Casa della salute? si possono valutare soluzioni in aree diverse, credo che ci siano soluzioni più semplici e meno costose”

