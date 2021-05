Covid-19 a Città di Castello Bacchetta: “ieri due nuovi positivi e cinque guariti, numeri contenuti nel solco di un andamento che sta abbassando molto il totale dei tifernati positivi”

“Nella giornata di ieri a Città di Castello abbiamo avuto due nuovi positivi al Covid-19 e cinque guariti”. Ne dà notizia il sindaco Luciano Bacchetta, evidenziando “come i numeri siano tornati di nuovo contenuti dal punto di vista dei casi di contagio, nel solco di un andamento confortante della pandemia”. “Come abbiamo visto negli ultimi giorni ogni valutazione deve essere prudente, perché il Covid è imprevedibile e continua ad avere una certa diffusione, specialmente all’interno dei nuclei familiari, ma il trend attuale contribuisce ad abbassare significativamente il totale dei tifernati contagiati, grazie anche alle molte guarigioni che continuiamo a registrare”, osserva il primo cittadino.

“L’allentamento delle misure di contenimento della circolazione del virus verso cui stiamo andando deve andare ancora di pari passo con il massimo rispetto delle precauzioni”, ribadisce Bacchetta, invitando i tifernati, soprattutto i giovani, “ad adottare comportamenti responsabili”. “La partita decisiva si giocherà sulla vaccinazione e sul rispetto dei tempi programmati”, chiarisce il sindaco, nel prendere atto con soddisfazione dell’avvio delle preadesioni per i 50-59enni e dell’inizio della somministrazione dei sieri nei 60-69enni.

“Leggo con piacere che tra i primi a essere chiamati ci sia stata la governatrice Donatella Tesei e aspetto con fiducia il mio turno”, commenta Bacchetta, sottolineando “la necessità di recuperare terreno in Umbria in una fascia della popolazione molto ampia e a rischio come quella dei 60enni, nella quale siamo ultimi per vaccinazioni tra le regioni del centro Italia, mentre i dati che riguardano i cittadini più anziani sono sopra la media e questo è sicuramente importante”.

