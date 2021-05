La Biblioteca Carducci di Città di Castello saluta Battiato mandando un “Centro di gravità permanente” in filodiffusione

Per ricordare Franco Battiato, una grande personalità della musica ma più in generale della cultura italiana, la Biblioteca Carducci di Città di Castello, questa mattina, mercoledì 19 maggio 2021, alle 10.00 in collegamento ideale con l’inizio delle cerimonia funebre, ha diffuso in filodiffusione interna il brano “Centro di gravità permanente”, un successo conosciuto e molto significativo del percorso e della cifra artistica di Battiato.

Ne danno notizia il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta e l’assessore alla Cultura Vincenzo Tofanelli, sottolineando come “l’iniziativa, tradotta in un breve video disponibile sui social del comune, è un gesto simbolico per unirsi al moto di commozione e di apprezzamento che da ogni ambiente si è alzato alla notizia della scomparsa di un autore raffinato e popolare allo stesso tempo. Pensiamo che i giovani, tornati da pochi giorni a studiare nelle sale della Biblioteca, possano avere apprezzato un gesto semplice e significativo perchè solo qualche settimana fa sarebbe stato impossibile. Con l’auspicio che presto le manifestazioni e la musica possa tornare in presenza”.

