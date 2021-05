Il Museo della Rotonda e la Tipografia Grifani Donati di Città di Castello su Rai Radio 3 a Ti racconto un museo

Anche due musei di Città di Castello, il museo della Rotonda e la Tipografia Grifani Donati, ieri, martedì 18 maggio 2021, hanno partecipato all’iniziativa di Rai Radio Tre Ti racconto un museo in occasione della Giornata internazionale dei musei. I promotori hanno chiesto agli ascoltatori di inviare un whatsapp vocale di massimo un minuto per raccontare un piccolo museo. I messaggi ora sono pubblicati sulla pagina del sito dedicata a questo evento e che si possono ascoltare liberamente.

“L’iniziativa era incentrata sui piccoli musei, abbiamo pensato, come comune, di valorizzare la Rotonda medievale che grazie alla descrizione degli operatori de Il Poliedro è stata descritta nei suoi aspetti evocativi e architettonici” ha dichiarato l’assessore Vincenzo Tofanelli “Anche Gianni Ottaviani ha inviato una descrizione del suo museo della stampa a cielo aperto, la Tipografia Grifani-Donati, che nell’era delle comunicazioni digitali di certo rappresenta una bella immersione in un passato pieno di storia e di storie.

E’ il momento di attivarsi su ogni fronte per poter rilanciare il nostro patrimonio culturale materiale e immateriale come elemento di forte attrattività esterna, ma anche come un vettore di crescita del nostro capitale umano. Sarebbe bello se i tifernati che non l’hanno mai fatto, approfittando dell’occasione, visitassero sia il museo della Rotonda che la Tipografia Grifani Donati”.

