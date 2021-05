Giro d’Italia ed Avis – Anche a Perugia sport fa rima con salute

Con un arco gonfiabile e un punto informativo collocato a Pian di Massiano, l’Avis di Perugia ha animato il passaggio nel capoluogo umbro del 104° Giro d’Italia. Un modo, come da tradizione, per partecipare ad un evento che fa parte della storia italiana e nello stesso tempo per sensibilizzare sulle proprie attività, prima tra tutte la donazione di sangue e plasma.

Per l’occasione l’Avis perugina ha realizzato delle magliette celebrative da ciclista.

Ed una di esse è stata indossata da Erika Borghesi, consigliera provinciale delegata, che con la sua presenza questa mattina ha dimostrato di far propri i messaggi della campagna avisina e di condividere l’importanza di una costante pratica sportiva e dell’adozione di sani stili di vita.



“Questo 104° Giro – ha commentato Borghesi al passaggio della carovana rosa – esalta il nostro territorio provinciale, interessato da ben tre tappe. Il Giro d’Italia del resto non è solo una manifestazione sportiva, ma un evento identitario del nostro paese. Suscita grande entusiasmo non solo tra gli appassionati delle bici, ma tra tutti i cittadini, come del resto in questi giorni sta dimostrando anche la nostra comunità locale. Un grande momento di festa che restituisce un po’ di serenità ai nostri territori dopo lunghi mesi di apprensione”.

