Cordoglio del sindaco Luciano Bacchetta per la scomparsa di Silvio Calzolari

Il sindaco Luciano Bacchetta esprime a nome della giunta comunale profondo cordoglio per la scomparsa di Silvio Calzolari, storico veterinario di Città di Castello, per anni dirigente del Servizio Veterinario Pubblico di Sanità Animale dell’Usl 1 dell’Umbria. “Ci stringiamo con particolare affetto alla moglie Emi, ai figli Nicola e Silvia, nel ricordo sentito di un tifernate doc, un professionista stimato che ha dato un contributo importante alla comunità di Città di Castello”, sottolinea Bacchetta. “Tra gli altri meriti, ha avuto anche quello di essere protagonista della rinascita della Fiera del Bestiame, collaborando in maniera davvero proficua con l’amministrazione comunale”, ricorda il sindaco.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati