Play off serie B/M: Ermgroup al lavoro per la sfida di domani contro il Volley Potentino

Tre giorni appena di distanza dalla vittoria nel retour-match contro l’Alba Adriatica ed ErmGroup San Giustino di nuovo in campo per l’andata della semifinale interna nel girone F del campionato di Serie B maschile. Alle 20 di mercoledì 19 maggio, biancazzurri di scena al PalaPrincipi di Potenza Picena contro il Volley Potentino, avversaria di “sangue blu” (diverse stagioni in A2 con anche una promozione nella massima serie, alla quale ha poi rinunciato) che nei quarti ha nettamente eliminato la Montesi Pesaro. Si sale di livello e di conseguenza cresce anche il grado di difficoltà delle due sfide da giocare, nonostante l’Alba Adriatica sia stata un cliente molto ostico.

Le individualità dei marchigiani sono di indubbio valore: pensiamo soltanto a Emanuele Miscio, 39enne palleggiatore con esperienza da vendere, ma mettiamoci poi l’opposto Matteo Rossetti, il centrale Diego Bizzarri e l’ultimo arrivato, lo schiacciatore Pasquale Gabriele, 30 anni, che ha trascorsi persino con Lube Civitanova e Sir Safety Perugia. Quanto basta e avanza per affermare che sarà una dura battaglia. “Il Potentino è una squadra di tutto rispetto, questo è vero, anche se dobbiamo esprimerci in funzione di noi stessi– ha dichiarato l’aiuto allenatore della ErmGroup, Claudio Nardi, nella diretta Facebook di lunedì – e mettere in pratica quel tipo di gioco che è bello e redditizio”.Chiaro il riferimento alla positiva prestazione di domenica scorsa, frutto in primis del giusto approccio che la squadra ha avuto con la partita.

La sensazione è pertanto quella che contro una compagine forte anche di un proprio blasone sarà per Conti e compagni un bivio decisivo per la stagione stessa, al quale comunque i ragazzi allenati da Francesco Moretti e Claudio Nardi arrivano in eccellenti condizioni sotto ogni punto di vista. Il 6+1 iniziale sarà sempre lo stesso: Alessio Sitti in regia, Leonardo Pulitiopposto, Mirko Miscione e Giulio Cesaronial centro, Rinaldo Conti e Filippo Agostinia lato e Leonardo Di Renzo libero. Gli sportivi potranno seguire la diretta della gara sulla pagina Facebook del Volley Potentino, condivisa dalla società Pallavolo San Giustino.

