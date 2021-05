La pioggia non ferma la prima gara del Trofeo Regionale a squadre di golf dell’Umbria 2021

Pioggia battente per tutta la gara, ma la prima sfida del Trofeo Regionale a squadre di golf dell’Umbria 2021, ha visto le compagini del Country Club Golf Caldese ben figurare all’appuntamento svoltosi al Circolo Antognolla; a seguire ci saranno altri due incontri: domenica 19.06.2021 al Golf Lamborghini per finire sabato 27.06.2021 al Golf Perugia dove avverrà la giornata finale e la premiazione.

Nella prima categoria il Golf e Country Club Caldese di Città di Castello con la squadra composta da Franco Valcelli, Lorenzo Alunno e Alessandro Alunno ha ottenuto il 2° posto nel lordo e il 3° nel netto. Per la seconda categoria Bartolucci Enzo, Battocchi Silvio e Tommaso Guazzolini hanno ottenuto il 3° posto nel lordo e il 6° nel netto. Nella squadra di terza categoria Magalotti Giuliano, Ricciarelli Fabrizio e Bianconi Cesare hanno ottenuto il 2° posto nel lordo e il 4° nel netto.

Il premio finale dopo le tre giornate andrà al Circolo Umbro che attraverso le sue squadre si porterà a casa il prestigioso Trofeo.

Prosegue, nel frattempo, la “Scuola Giovani” di Caldese che sotto la guida di Alessandro Alunno, Franco Valcelli, e del Maestro Professionista Giovanni Losso, sfornerà sicuramente i futuri campioncini.

