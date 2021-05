Play-off serie B2/F: Autostop, prova di “forza” contro Teramo, il sogno continua

Continua imperterrito il cammino dell’Autostop Trestina nei play-off di serie B2: con un secco 3 a 0 le bianconere chiudono al Palafemac la pratica Teramo e conquistano il pass per la fase successiva: coach Rossi da spazio a buon parte della squadra e tutte le atlete hanno un’ottima condizione atletica ma anche tecnica e mentale e questo dimostra, ancora una volta, l’importanza di questo gruppo coeso e compatto.



L’Autostop Trestina ha un ottimo approccio alla gara, le bianconere sono state sempre concentrate dal primo all’ultimo punto per non concedere nulle alle avversarie.

Tutti e tre i set sono stati condotti con determinazione da parte delle bianconere: maggiore difficoltà nel secondo parziale in quanto le abruzzesi hanno cercato in tutti i modi di mettere in difficoltà le altotiberine e riaprire l’incontro.



Buoni gli innesti di Giunti, Mancini, Polenzani, Paradisi e Cesari: per questo lo staff tecnico è più che soddisfatto per la crescita di tutte le atlete, anche quelle che trovano meno spazio durante la regolar season, e questo appaga ampiamente il lavoro fatto durante l’anno in palestra.

Mercoledì 19 di nuovo in campo sempre al Palafemac, dove alle ore 20 arriverà l’esperta Porto Sant’Elpidio.

AUTOSTOP TRESTINA – L.G. IMPIANTI FUTURA TERAMO 3-0: 25-12; 25-18; 28-8.



Autostop Trestina: Ragnacci 15, Cicogna 9, Cerbella 8, Tarducci 7, Fiorini 7, Giunti 4, Mancini 4, Bertinelli, Lillacci (L1), Polenzani, Paradisi, Cesari (L2) N.E.: Montacci, Giambi.

