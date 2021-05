Pallavolo: ERM group San Giustino, la vittoria con Alba Adriatica vale la semifinale play off

ErmGroup San Giustino- Iseini Volley Alba Adriatica : 3-0 (25-20; 25-17; 25-17)

Ancora una vittoria, ancora un traguardo. I Biancoazzurri di Mister Moretti ce l’hanno fatta, sono in semifinale, perseguendo un obiettivo sempre più vicino.

Alle ore 17:30 gli atleti di ErmGroup San Giustino e di Iseini Volley Alba Adriatica sono scesi in campo con un unico scopo: vincere. Un esordio di set che ha visto la squadra abruzzese partire in leggero vantaggio ma i padroni di casa non hanno concesso molto agli avversari riportandosi in perfetta parità (2-2). A più riprese i biancoazzurri hanno staccato Alba Adriatica di tre lunghezze, con il punto siglato da Puliti (9-6) e con il primo tempo di Cesaroni (13-10). Una bellissima e intensa azione a metà parziale ha visto in campo un’ottima difesa di Sitti su Di Felice ed un incisivo attacco di Puliti, per un +4 sulla squadra avversaria (14-10). Con il primo tempo di Cesaroni purtroppo non validato a causa di un tocco a rete, e con un’ ulteriore assegnazione arbitrale alla squadra avversaria, si è tornati per brevissimo tempo in parità.

A seguito del muro di Miscione (19-16) Mister Petrelli chiama il primo time-out. Alla ripresa ancora un +3 con l’attacco di Puliti (21-18). L’allenatore di Alba Adriatica tenta il time-out tattico sul 22-18 di Conti. Al rientro in campo Mister Moretti mette a riposo il capitando schierando Piazzi. Il punto numero 24 porta la firma di Agostini, su una bellissima difesa di Di Renzo; ci pensa Puliti a chiudere il set 25-20. In questa prima fase i padroni di casa si sono decisamente distinti per la ricezione e l’attacco.

Partono subito con il piede giusto i biancoazzurri nel secondo set, con un muro che continua a fare veramente la differenza. Su un allungo di ben cinque punti, Petrelli richiede il time out. Con un’azione praticamente perfetta Conti chiude la diagonale portando a segno il punto numero 12. Reagisce Alba Adriatica recuperando lo svantaggio, e con l’ace di Buscemi si riporta in parità (12-12). Entra Giunti che in battuta sigla un ace. Per un problema al ginocchio il libero Cacchiarelli lascia il campo e Petrelli schiera al suo posto Foglia. Un altro ace di San Giustino arriva con Puliti (21-15).

A sette lunghezze di vantaggio sugli avversari rientra Conti, che chiude con un tocco vellutato il secondo parziale 25-17. Con la vittoria del secondo set ErmGroup San Giustino è già qualificata per la semifinale; l’ultimo parziale è ormai una pura formalità. Alla ripresa partono subito in vantaggio i boys di Mister Moretti, di due lunghezze, ma la squadra abruzzese vuol mostrare carattere fino alla fine e torna in parità 2-2; da questo momento si procede punto a punto e Mister Petrelli mette in campo le seconde linee per ruotare le formazioni. Sul 12-7 di Puliti anche Moretti dà spazio alle seconde linee, con Santi al posto di Cesaroni e Thiaw in sostituzione di Conti. Con queste formazioni Alba recupera lo svantaggio passando 12-13 . Con l’ace di Sitti ed il quarto tocco di Ridolfi San Giustino recupera un +4 sugli avversari; sul 21-16 è ancora Petrelli a chiedere il time-out. Alla ripresa Moretti schiera Celli al posto di Puliti e Piazzi in sostituzione di Agostini, ed è proprio con il tocco del giovanissimo schiacciatore Lucio Piazzi che si chiude il terzo ed ultimo set 25-17.

ErmGroup si aggiudica il match 3-0, ed il sogno continua. Adesso si guarda avanti; in settimana è prevista la semifinale con Volley Potentino. “I ragazzi sono al top della forma- ha dichiarato Giovanni Collacchioni, preparatore atletico di ErmGroup San Giustino- dal punto di vista atletico stanno bene, e staranno bene fino alla fine. Hanno ancora margine di miglioramento nel gioco. Hanno fatto la loro partita dall’inizio alla fine, non mollando di una virgola. Un altro tassello è stato messo, avanti così!”

ErmGroup San Giustino: Cesaroni 5, Conti 10, Giunti 1, Sitti 2, Miscione 7, Celli, Agostini 7, Di Renzo (L), Thiaw, Santi, Piazzi 1, Puliti 24. ricez. 76%, Piazzi, Puliti 17. All. Francesco Moretti e Claudio Nardi.

Iseini Volley Alba Adriatica: Buscemi 4, Di Berardino 2; Ridolfi 2, Iacono, Porcinari 4, Accorsi 2, Vagnarelli 2, Traini 3, Di Felice 10, Di Meo 7, Pulcini, Cacchiarelli (L1), Foglia (L), Cretone 1. All. Massimo Petrelli e Gianluca Traini.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati