Da oggi a Sansepolcro, il corso L’ironia del gesto a cura di Giorgio Rossi, rivolto a soci e mandanti Nuovo Imaie

Da oggi sino al 22 maggio prende il via il corso di specializzazione L’IRONIA DEL GESTO – corso di teatro poetico del movimento (danza contemporanea) condotto da Giorgio Rossi: coreografo, co–fondatore della Sosta Palmizi che con i suoi spettacoli‚ oltre 30 produzioni che hanno superato le 1500 repliche, sta girando il mondo grazie all’universalità dell’arte poetica del movimento.

Il corso prevede sei giorni di lavoro intensivo in cui i partecipanti lavoreranno sull’espressione corporea e il movimento creativo; accostando lo studio dell’ironia a quello del movimento viene data la possibilità di ampliare gli orizzonti, per cercare un contesto più completo dove danza, gesto, parola e gioco possano rimanere liberi e uniti armonicamente alle emozioni, ai sentimenti e alle esperienze di ciascuno. Sia reali che immaginate.

Al corso organizzato da Laboratori Permanenti, ne seguiranno altri tre che verteranno su cinema, uso della voce e commedia dell’arte, ed è realizzato con il contributo del NUOVO IMAIE (Bando Formazione Art. 7 L. 93/92 2019 Video), ed è completamente gratuito e rivolto ai soci e mandanti iscritti Nuovo Imaie. Inoltre, alcuni allievi di Laboratori Permanenti potranno partecipare ai corsi in qualità di uditori e amplificare così il proprio percorso artistico.

Il corso avrà luogo presso l’Auditorium Santa Chiara, spazio messo a disposizione dal Comune di Sansepolcro per poter realizzare in piena sicurezza i laboratori in una struttura adeguata e di grande prestigio.

L’inizio di questo percorso di lavoro rappresenta un momento importante sia per Laboratori Permanenti che per gli Artisti che per tutta la città di Sansepolcro.

Sono in arrivo da tutta Italia 15 artisti partecipanti al corso e questo ha rimesso in moto sinergie cittadine importanti, incentivando e favorendo la collaborazione e riattivazione delle strutture ricettive e di alcuni ristoranti del luogo.

Per scoprire tutte le info, i corsi attivi e come inviare le domande di partecipazione potete visitare il nostro sito https://www.laboratoripermanenti.com/project/bando-formazione-art-7-di-nuovoimaie/

