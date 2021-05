Covid-19 a Città di Castello Bacchetta: “Ieri una nuova positività e una guarigione situazione molto migliorata, siamo nettamente sotto quota 100 contagiati”

“I dati di ieri sono molto tranquillizzanti, perché registriamo una nuova positività e una guarigione”. Ne dà notizia il sindaco Luciano Bacchetta, ribadendo come “ormai i casi di contagio a Città di Castello siano nettamente sotto quota 100 e la situazione sia molto migliorata”. “Finalmente – ha osservato il primo cittadino – si parla in maniera significativa di riaperture: molto presto verrà rimosso l’orario delle 22.00 per il coprifuoco, i centri commerciali riapriranno anche di domenica, verranno superate le norme restrittive alle quali dobbiamo soggiacere ancora oggi”.

“Tutto questo però andrà abbinato alla necessaria e indispensabile prudenza”, ha ammonito Bacchetta, che ha aggiunto: “mi rendo conto che un anno e mezzo di restrizioni sono pesanti, ma invito i giovani e giovanissimi ad assaporare la libertà che sta tornando nel modo più saggio possibile”.

Il sindaco ritorna sulla situazione della campagna di vaccinazione facendo presente di “essersi prenotato in mattinata per la somministrazione del siero anti Covid-19”. “Rientrando nella fascia di età 60-69 ho fatto domanda e finalmente è stata accolta, vediamo dove e quando verrà fissata la vaccinazione”, ha sottolineato Bacchetta, che ha concluso facendo riferimento alle notizie di stampa odierne: “l’Umbria è terzultima nella vaccinazione dei 60-69enni, crediamo che qualcuno ne dovrà rispondere”.

