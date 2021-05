Scomparsa del cavalier Riccardo Gualdani” Marchetti (Lega) “se ne va un pezzo di storia di Città di Castello”

“La scomparsa del cavalier Riccardo Gualdani porta con sé un pezzo di storia di Città di Castello che però resterà imperituro nel cuore di tutti i tifernati. È stato un simbolo per la nostra città, un uomo appassionato, che ha saputo fare del suo amore per l’ippica un’arte.

Da amante dei cavalli e cultore dell’endurance equestre, ho condiviso con lui il forte legame con le nobili creature equine. Lo ricorderemo sempre con ammirazione e orgoglio.”, così il deputato della Lega, onorevole Riccardo Augusto Marchetti in riferimento alla scomparsa del cavalier Riccardo Gualdani.

