Scomparsa del Cav Riccardo Gualdani, il ricordo di Andrea Lignani Marchesani

“Riccardo incarnava in maniera perfetta la Comunità tifernate, uno di quegli ultimi esponenti di una generazione di una Castello orgogliosa ed espansiva che con uomini come lui si è fatta conoscere e rispettare ben oltre i propri confini. Dalla vita quotidiana, al Circolo fino alla grande passione per il mondo del cavallo Riccardo infondeva entusiasmo e fiducia, non sta a me tesserne lodi evidenti e forse superflue per quanto sono meritate, per me è stato soprattutto un Amico ereditato da Papà con cui ha condiviso percorsi di vita ed anni indimenticabili”, e’ quanto dichiarato oggi dal Capogruppo Fdi in consiglio comunale, Andrea Lignani Marchesani sulla scomparsa del cavalier Riccardo Gualdani.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati