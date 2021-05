DDL Zan, Pd Umbertide: “Legge civile e indispensabile”

“Anche il Partito Democratico di Umbertide, in questi giorni, sta esponendo la bandiera arcobaleno sul balcone della propria sede”. Inizia così la nota stampa del Partito democratico e dei Giovani Democratici di Umbertide. “Un gesto semplice – dicono -, ma carico di significato, utile a veicolare un messaggio chiaro e di rilevante importanza sulla necessità di approvare una Legge civile e indispensabile.” Va ricordato che il 15 maggio era la Giornata internazionale contro l’omotransfobia e quindi “ora più che mai – si continua – bisogna sostenere il disegno di Legge che porta il nome del Deputato del PD Alessandro Zan”. D’altra parte tutto il Partito democratico, a partire dal segretario nazionale Letta, sta sostenendo questa proposta di Legge. “Purtroppo in queste settimane il dibattito pubblico intorno ai suoi contenuti è stato condizionato da ripetuti tentativi di strumentalizzazione e distorsione. Approvare questo provvedimento – e si conclude – è un passo avanti nel segno della civiltà, per contrastare e prevenire discriminazioni inaccettabili, senza intaccare la libertà di nessuno. Il tema dell’avanzamento dei diritti nel nostro Paese è uno dei capisaldi della politica del Partito Democratico e continueremo ad essere a fianco dei promotori per manifestarlo nei fatti”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati