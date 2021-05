Covid 19 a Città di Castello: Bacchetta: “Ieri quattro guariti e tre nuovi positivi. Soddisfatti dell’apertura delle prenotazioni da parte della Regione per la vaccinazione dei 60-69enni”

“Nella giornata di ieri a Città di Castello abbiamo avuto quattro guariti e tre nuovi positivi”. E’ quanto dichiara il sindaco Luciano Bacchetta, parlando di “un ottimo segnale, in linea con l’andamento delle ultime settimane, che ci permette di scendere ora alla soglia dei 86 tifernati attualmente positivi al Covid-19”. “Siamo al cospetto di una discesa della curva del contagio, evidente e rassicurante, anche se bisogna sempre essere cauti nelle valutazioni che riguardano la pandemia”, sottolinea il primo cittadino.

“Abbiamo letto con piacere che la Regione ha comunicato per lunedì 17 maggio domani l’avvio delle prenotazioni per la vaccinazione dei cittadini con età compresa tra 60 e 69 anni attraverso il portale vaccinocovid.regione.umbria.it”, ha affermato Bacchetta, commentando: “è una bella notizia, siamo molto soddisfatti di questo risultato, c’è stata una risposta immediata alla segnalazione doverosa che avevamo fatto l’altro ieri, non certo per fare polemica ma per sottolineare l’aspetto un po’ triste della migrazione dei tifernati in Toscana per la vaccinazione”. Il sindaco Luciano Bacchetta questa mattina ha partecipato alla cerimonia liturgica di insediamento del nuovo parroco della parrocchia di San Pio X Padre Giuseppe Renda, concelebrata assieme al vescovo, Monsignor Domenico Cancian, rinnovando la vicinanza delle istituzioni alla diocesi e alla comunità parrocchiale di San Pio X.

