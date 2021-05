Scossa di terremoto di magnitudo 3.1 registrata a Gubbio alle ore 9,56 di questa mattina

L’INGV ha localizzato alle 09:56 un evento sismico di magnitudo ML 4.0 con ipocentro a 10 Km di profondità ed epicentro a 2 Km da Gubbio, a cui è seguita alle 10:07 una replica con magnitudo ML 3.1 con identica profondità ipocentrale ed epicentro a 1 Km da Gubbio.

Sono in corso altre scosse di assestamento.

La sala operativa di Perugia comunica che sono in corso attualmente 4 interventi per verifica stabilità nel comune di Gubbio, non si segnalano danni a persone.

